Lovitura pe care a dat-o miliardarul român care le-a cerut socrilor o maşină şi bani pentru a porni afacerea! - Antena Sport

„E posibil, se cunosc, au același business, fac același lucru. Din ce știu eu despre frații Pavăl, nu cred că ar fi pus pe altcineva în față. Au bani mulți oamenii ăia. Dacă dădeau 40 milioane de euro, nici nu contau. Nu știu câți bani au, dar știu că au o afacere care costă aproape 3 miliarde.

Un om care are atâția bani nu îl pune pe altul în față. Interfață intră cineva care are bani, nu îi poate justifica, nu vrea sau are probleme. Sunt 7 frați, de ce să îl pună pe Șucu să se ocupe?

Nu cred, sunt oameni care iau lucrurile frumos. Au luat Bacăul, au făcut academie, au luat-o din C. Ei sunt acolo moldoveni, la Bacăul lor. O iau ușor-ușor și probabil o să întărească Bacăul. Peste 2-3 ani, când promovează, cred că vom vedea o echipă puternică la Bacău”, declara Gigi Becali pentru gsp.ro.