Milionarul român care este coproprietar la cel mai tare restaurant din Dubai, audiat într-un dosar de spălare de bani! Detalii - Antena Sport

Milionarul român, care este coproprietar la cel mai tare restaurant din Dubai, a fost audiat într-un dosar de spălare de bani. Cosmin Olăroiu (55 de ani) ar fi ajuns deja în faţa poliţiştilor pentru a oferi declaraţii.

Olăroiu antrenează în Emirate şi a terminat pe locul 4 campionatul cu Sharjah. Are mai multe afaceri de succes, iar Gigi Becali a spus despre el că ar fi ajuns la o avere uriaşă: „Olăroiu are zeci de milioane de euro în cont. Mirel (n.r. Rădoi) nu are zeci de milioane de euro, dar Olăroiu are 50-60 de milioane de euro ușor„.

Potrivit cancan.ro, Cosmin Olăroiu a ajuns însă să aibă probleme cu legea. Fostul antrenor al FCSB-ului s-a prezentat astăzi la Inspectoratul General al Poliţiei Române, acolo unde a fost audiat într-un mega-dosar de spălare de bani.

Sunt cercetate mai multe tranzacţii cu apartamente făcute pe firma la care „Oli” este acţionar. Societatea ar fi rulat nu mai puţin de 12.000.000 de euro în 2023.

„Cosmin Olăroiu a fost rezervat în cuvinte la audieri. El a declarat că încearcă să se retragă din afacere pentru că a aflat despre așa-zisele ilegalități. Și, în plus, ar fi avut o izbucnire de față cu polițistul care-l audia, când a fost întrebat de fiul lui. Dani Olăroiu a apărut ca mandatar la început, în companie, și a preluat și rolul de administrator„, anunţă sursa citată anterior.