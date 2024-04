Momente dramatice la priveghiul lui Costel Corduneanu! Mama "Stăpânului Moldovei" a căzut din picioare! - Antena Sport

„După atâția ani de iubire, respect și prietenie, ai plecat de lângă mine pentru totdeauna. Dragostea nu va pieri niciodată și știu că ne vom reîntâlni când va sosi momentul meu să mă alătur ție. Te iubesc, dragul meu soț. Domnul să te ocrotească în veșnicie!”, a transmis Graţiela Corduneanu pe reţelele sociale, potrivit spynews.ro.

Costel Corduneanu se căsătorise anul trecut cu Graţiela, după 16 ani de relaţie. Cei doi aveau 3 copii împreună

Cu 20 de ani mai tânără era Graţiela Corduneanu decât soţul ei. Cei doi s-au căsătorit în 2023, după 16 ani de relaţie. Şi Graţiela a avut probleme cu legea. A fost trimisă în judecată, în urmă cu doi ani, după un scandal general care a avut loc într-un local din Iaşi.

Mai mult decât atât, Graţiela Corduneanu fusese chiar plasată, în noiembrie 2022, sub control judiciar. Potrivit fanatik.ro, era cercetată pentru instigare la șantaj într-un dosar de cămătărie.

Mai mari au fost problemele cu legea pe care le-a avut Costel Corduneanu, cel care a stat mai mulţi ani după gratii.

“Am făcut vreo șase ani de pușcărie, în total. Nu am făcut mult, dar îmi ajunge. Gata. Nu mai vreau. Am o vârstă. Eu vreau să mă apuc de scris, să ies din lumea asta. Vreau să scriu o carte despre viața mea, una despre justiție și una despre penitenciarele din România”, declarase Costel Corduneanu pentru sursa citată anterior.

Costel Corduneanu a mai fost căsătorit cu Alina Bogdan. Divorţul a fost pronunţat în 2011, iar judecătorii au decis că a fost culpă exclusivă a femeii. Aceasta s-a mutat în Statele Unite după despărţirea de fostul sportiv.