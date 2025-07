Câţi bani va primi Christian Horner, după ce a fost demis de Red Bull. Anunţul spaniolilor - Antena Sport

Rămân angajat al companiei, dar operațional, altcineva îmi va prelua atribuțiile. Evident, a fost un șoc pentru mine, dar în ultimele 12 ore am avut timp să reflectez asupra situației. Și am vrut să fiu în fața voastră tuturor pentru a vă comunica această veste și pentru a-mi exprima recunoștința față de fiecare membru al echipei, care a dat atât de mult echipei în ultimii 20 de ani și jumătate de când lucrez aici.

Când am ajuns aici acum 20 de ani, cu mult mai puține fire albe, nu știam la ce să mă aștept, dar am fost imediat primit cu brațele deschise. Și din două clădiri mici am construit una dintre cele mai puternice echipe din Formula 1. Să văd cum se întâmplă asta și să fiu parte din această echipă este cea mai mare onoare din viața mea“, a spus Horner în discursul ţinut la sediul companiei, în Milton Keynes.