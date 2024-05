Momentul în care Leonard Doroftei i-a redus la tăcere pe canadieni. Ce a fost pus să facă după ce a luat-o de la zero - Antena Sport

Momentul în care Leonard Doroftei i-a redus la tăcere pe canadieni a venit atunci când „Moşul” a făcut şcoala de antrenori la Quebec. Practicanţii au fost nevoiţi să îşi spună palmaresul.

Atunci când a venit rândul lui Dorin, canadienii au rămas mască, întrebându-se ce caută un fost campion mondial printre ei. În toamna lui 2023, Doroftei a devenit antrenor cu acte în regulă, în Canada, astfel că putem fi siguri că am ratat potenţialul uriaş al lui Leonard de a găsi noi campioni pentru ţara noastră, pierderea fiind una uriaşă.

„Am făcut școala de antrenori în Quebec, eram cel mai bătrân cursant. Am luat-o de la zero, dar pentru mine erau amintiri din copilărie. Când au văzut ce fac, profesorii au început: „Daaa, dar el e din Europa!”.

Trebuia să ne spunem palmaresul. Când a venit rândul meu, m-am ridicat în picioare și le-am spus: „Bam, bam, bam!”. S-au uitat toți la mine și au făcut: „What the fuck are you doing here, man?” (n.r. – ce dracu’ cauți tu aici?)”, a spus Doroftei, citat de gsp.ro, cu câteva luni în urmă.

Sacrificiul suprem pe care îl face Leonard Doroftei pentru bani

Totuşi, Leonard Doroftei face un sacrificiu uriaş pentru a câştiga salariul: munceşte non-stop. Leonard Doroftei locuieşte în Canada cu soţia, cu cei doi băiaţi şiu cu unica sa fiică, superba Vanessa.