Gigi Becali, mesaj direct pentru Adrian Mititelu! Ce spune despre transferurile lui Juan Bauza şi Blănuţă - Antena Sport

Gigi Becali a vorbit despre problemele prietenului său, Adrian Mititelu. Oltenii de la FCU Craiova au fost retrogradaţi de către FRF în Divizia C din cauza datoriilor, dar latifundiarul din Pipera spune că nu îl poate ajuta pe omologul său din Oltenia. Cei de la FCSB încep drumul european din acest sezon pe Ghencea, contra celor de la Inter Club d’Escaldes, semiamatorii din Andorra. Campioana va întâlni, miercuri, de la ora 20:30, pe stadionul Steaua, formația Inter Club d’Escaldes, într-un meci care va fi transmis pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mai mult, Gigi Becali a vorbit şi despre cei mai importanţi jucători ai celor de la FCU Craiova. Adrian Mititelu speră să câştige sume importante odată cu vânzarea lui Vladislav Blănuţă sau Juan Bauza.

Gigi Becali nu îi vrea pe Juan Bauza şi Vladislav Blănuţă

Gigi Becali ridică din umeri şi spune că nu are cum să îl ajute pe Adrian Mititelu. Şeful de la FCSB spune că toate locurile sunt ocupate şi nu ar avea unde să îi includă pe Vladislav Blănuţă şi Juan Bauza. „Bă, tată, normal că văd și eu și mai aflu și eu una sau alta despre Mititelu, dar ce vrea Adrian mai concret de la mine? Să îmi spună el mie cu ce îl pot ajuta eu. Când am putut să îl ajut, l-am ajutat și eu cum am putut. I l-am transferat pe Compagno ca să mai facă un ban. I l-am luat și pe Baeten. Eram gata să îl scap și de Sidibe, deși ăștia ai mei nu aveau nevoie de el. Dar l-am ajutat, nu? Atât am putut eu. Sunt în Parlament acum? Așa e! Păi și ce să fac, tată, eu pentru Mititelu din Parlament?”, a spus Becali, conform prosport.ro.

Gigi Becali nu s-a oprit aici. A vorbit despre problemele pe care Mititelu le are cu afacerile. „Dacă regulamentul de licențiere scrie că trebuie să plătești datoriile ca să ai licență, plătește și gata. Nu te poți lupta singur cu toată lumea. A spus că afacerile îi sunt blocate din nou și de ăia de la el din oraș și nu a avut bani? Astea sunt problemele lor interne de acolo din oraș. Eu dacă e să îl mai ajut cu ceva, poate că doar cu vreun transfer, dar acum chiar nu îl pot ajuta nici măcar cu vreun transfer. El îi are pe Bauza și Blănuță, nu? Sunt jucători buni. Tată, cu Blănuță știți că am avut cu ei în trecut niște discuții, dar în acest moment chiar nu am unde să îi mai aduc la noi. Nici nu am loc pe liste. Vă repet: mie îmi pare rău de Mititelu. A investit atâtea milioane de euro în fotbal și știu ce ambiții avea el cu Craiova. Ne știm de 20 de ani, dar ce pot să fac eu pentru el? Spuneți-mi voi”, a încheiat Gigi Becali.