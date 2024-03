Nora milionarului care şi-a înşelat soţia 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România a avut cea mai "fierbinte" apariţie! - Antena Sport

Reclamă

Ei nu sunt căsătoriţi, dar au mai dat o şansă relaţiei lor, după ce se despărţiseră anterior. Victor Piţurcă a prezis că fiul său, Alex, va forma din nou un cuplu cu Cristina Ich.

Fostul selecţioner al României a mărturisit că fetele cu care a avut relaţii Alex Piţurcă până să o cunoască pe Cristina Ich nu au fost pe placul său. Despre Cristina Ich însă, fostul selecţioner a spus că „este o femeie în adevăratul sens al cuvântului”. Piţurcă dezvăluia că fiul lui, Alex, şi Cristina Ich încă se iubesc, motiv pentru care şi-a şi manifestat opinia că ei se vor împăca. Iată că acest lucru s-a întâmplat.

„Alex şi Cristina se iubesc în continuare, ăsta e adevărul”

”Mie, fetele cu care a fost el, nu mi-au fost la suflet. Eu voiam altceva pentru el. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El având doar vedete, este un mic dezavantaj. I-am spus, statutul de bărbat aduce niște obligații.

Are copil, are un băiat, a fost cu o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Cristica Ich e femeie cu capul pe umeri, pe ea nu o iau ca vedetă. Cristina are copil, i-am spus lui Alex că trebuie să știe să aibă grijă de familia lui.

Nu îi văd despărțindu-se… Ei se iubesc în continuare, ăsta e adevărul. Cel mai important moment din viața lui Alex ăsta este: copilul cu Cristina”, spunea Victor Pițurcă în podcastul lui Nasrin Ameri.

Victor Piţurcă a ridicat-o în slăvi pe soţia lui, pe care a înşelat-o 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România În acelaşi podcast, Victor Piţurcă a vorbit în termeni elogioşi despre soţia lui, Maria. În prezent, copilul pe care Victor Piţurcă îl are din relaţia cu Vica Blochina, zisă „cea mai cunoscută amantă din România", locuieşte în casa fostului selecţioner. "Am fost și mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 ani am cunoscut-o (n.r.: pe Maria Piţurcă), la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. (…) A terminat liceul și a intrat la facultate în Craiova și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești", a dezvăluit Victor Pițurcă pentru aceeaşi sursă. Vica Blochina, dezvăluiri incredibile despre Victor Piţurcă: „În afară de mine au mai fost foarte multe" Vica Blochina a făcut dezvăluiri incredibile despre Victor Piţurcă! În ultima ei emisiune online, vedeta a vorbit despre relaţia pe care a avut-o cu fostul selecţioner al României. Vica Blochina a susţinut că Victor Piţurcă ar mai fi avut şi alte relaţii extraconjugale în afară de cea pe care a avut-o cu ea. „Recunosc că am fost amanta lui Piţurcă. Nu mai sunt de 16 ani cu el. Acum sunt mama copilului lui Victor Piţurcă. Nu mai am nicio treabă cu el. Întotdeauna mi-am asumat. Amantă, aşa scrie în DEX. Dacă ai fost într-o relaţie cu un băiat căsătorit, cu şaiba pe deget, ai fost amantă. Aşa se numeşte la voi în România.

Eu am fost iubita lui Victor Piţurcă, aşa am considerat atunci.

„Au trecut 16 ani şi nu mai am nicio treabă cu această persoană”

Au trecut 16 ani şi eu nu mai am nicio treabă cu această persoană. Nu mă văd, nu vorbesc cu el, nimic. Tot timpul sunt blamate femeile… Eu am fost a doua persoană care a fost în viaţa lui şi am plecat. În afară de mine au mai fost încă foarte multe. Eu când am ieşit cu acest om (n.r.: Victor Piţurcă) nu ştiam că are familie şi soţie. Nici prin cap nu mi-a trecut. Am aflat după aia. (…) La noi toate certurile au fost legate de bani. Inclusiv paternitate şi chestii din astea, au fost legate de bani. Şi nu vorbim de sume foarte mari”, a spus Vica Blochina în emisiunea ei online.

