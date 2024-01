Fosta "noră" a milionarului care şi-a înşelat soţia 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România e iar cu fiul acestuia! - Antena Sport

Reclamă

Cristina Ich şi Alex Piţurcă au împreună un băieţel, pe Noah. Cei doi nu s-au căsătorit, dar Victor Piţurcă a vorbit foarte frumos despre fosta lui „noră”. El este chiar cel care a prezis că fiul său, Alex, va forma din nou un cuplu cu Cristina Ich.

Victor Piţurcă a mărturisit că fetele cu care a avut relaţii Alex Piţurcă până să o cunoască pe Cristina Ich nu au fost pe placul său. Despre Cristina Ich însă, fostul selecţioner a spus că „este o femeie în adevăratul sens al cuvântului”. Piţurcă dezvăluia că fiul lui, Alex, şi Cristina Ich încă se iubesc, motiv pentru care şi-a şi manifestat opinia că ei se vor împăca. Iată că acest lucru s-a întâmplat acum.

„Alex şi Cristina se iubesc în continuare, ăsta e adevărul”

”Mie, fetele cu care a fost el, nu mi-au fost la suflet. Eu voiam altceva pentru el. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El având doar vedete, este un mic dezavantaj. I-am spus, statutul de bărbat aduce niște obligații.

Are copil, are un băiat, a fost cu o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Cristica Ich e femeie cu capul pe umeri, pe ea nu o iau ca vedetă. Cristina are copil, i-am spus lui Alex că trebuie să știe să aibă grijă de familia lui.

Nu îi văd despărțindu-se… Ei se iubesc în continuare, ăsta e adevărul. Cel mai important moment din viața lui Alex ăsta este: copilul cu Cristina”, a spus Victor Pițurcă în podcastul lui Nasrin Ameri.

Victor Piţurcă a ridicat-o în slăvi pe soţia lui, pe care a înşelat-o 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România În acelaşi podcast, Victor Piţurcă a vorbit în termeni elogioşi despre soţia lui, Maria. În prezent, copilul pe care Victor Piţurcă îl are din relaţia cu Vica Blochina, zisă „cea mai cunoscută amantă din România”, locuieşte în casa fostului selecţioner. ”Am fost și mare norocos să dau peste o femeie extrem de echilibrată. Sigur că așa mi-am crescut-o și eu. La 17 ani am cunoscut-o (n.r.: pe Maria Piţurcă), la Târgu Jiu. Ea era încă elevă la liceu. (…) A terminat liceul și a intrat la facultate în Craiova și s-a mutat în casa mea din Craiova. Eu făceam naveta Craiova-Scornicești”, a dezvăluit Victor Pițurcă pentru aceeaşi sursă.