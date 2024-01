Noua iubită a lui Kamara este de o frumuseţe uimitoare şi întoarce toate privirile: "Îmi pune bomboane sub pernă!" - Antena Sport

Reclamă

Kamara este un artist extrem de iubit în România şi are o pasiune pentru fotbal. De altfel, acesta este fan declarat al Rapidului şi face parte şi din naţionala de fotbal a Artiştilor. De altfel, şi Kamara a vorbit despre relaţia cu Gabriela Nastas.

„Noi nu am hotărât să ne ascundem, am hotărât să trăim lucrurile așa cum sunt și ele, dacă cineva le remarcă, e foarte bine. După o relație pe care și-a asumat-o, celelalte relații pe care le-a mai avut nu le-a mai asumat. Eu am înțeles foarte bine. Eu îi cunosc părinții de la început, am fost și în vacanță cu mama ei„, spunea şi Kamara la AntenaStars.

„Îi spuneam Maradona!” Kamara a spus cine l-a învăţat fotbal

Kamara spune că unchiul său era la fel de talentat ca Maradona. „Unchiul ăsta era foarte talentat, îi spuneam Maradona. Înşiruia cartierul. Omul ăsta ştia fotbal cum nu am pomenit. Era incredibil de talentat şi rapid. Când juca cu noi în curte, jucam 4 contra la 1. Practic, mă uitam la el şi învăţam fotbal. Am ieşit cu echipa familiei şi mâncam bătaie, gen 11-1. Eram amuzanţi. Ce bătaie ne luam, Doamne. Ne era aşa ruşine, dar nu mă lăsam„, spunea, în trecut, Kamara la AS.ro LIVE.