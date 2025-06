Gigi Becali a schimbat oferta pentru transferul lui Dennis Politic: "Undeva la un milion de euro. Suntem aproape" - Antena Sport

Gigi Becali a schimbat oferta pentru transferul lui Dennis Politic la FCSB. Patronul campioanei a anunţat că va oferi aproape un milion de euro în schimbul căpitanului lui Dinamo, plus Alexandru Musi.

Iniţial, Gigi Becali era dispus să ofere suma de 700.000 de euro pentru a obţine semnătura lui Dennis Politic. Patronul campioanei a acceptat să crească suma, după negocierile cu oficialii rivali.

Gigi Becali a schimbat oferta pentru transferul lui Dennis Politic

Gigi Becali a mai dezvăluit că Dennis Politic încă nu a semnat cu FCSB, însă transferul e aproape realizat. Patronul campioanei a dezvăluit că situaţia a fost una complexă, deoarece căpitanul “câinilor” ar fi trebuit să câştige o anumită sumă de bani, în momentul mutării.

“Nu am semnat, dar suntem aproape. Am mai urcat eu oferta. E undeva la un milion de euro, plus Musi. Situația este mai complexă un pic. Politic avea de luat niște bani din transfer și am suportat eu obligațiile jucătorului și ale impresarilor.

Am urcat oferta undeva la 800.000 de euro, plus 200.000 de euro, plus Musi, adică ce au cerut ei inițial. Eu zic că suntem aproape, dar mai multe nu pot să vă spun în momentul ăsta“, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.