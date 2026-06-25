Ce a spus Marc Cucurella despre Vinicius şi Jose Mourinho, după ce a prins transferul uriaş la Real Madrid!

Marc Cucurella (27 de ani) de-abia aşteaptă să joace pentru Real Madrid. Fundaşul stânga al naţionalei Spaniei a vorbit despre Vinicius Jr şi Jose Mourinho, cu care va lucra la Real.

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Cucurella îşi propune să cucerească trofee cu Real Madrid. În ceea ce îl priveşte pe Vinicius, i-a promis starului brazilian că nu va fi supărat în cazul în care acesta nu va face faza defensivă. Cucurella înţelege că Vini trebuie să fie proaspăt în atac. Vini are un start fenomenal la Cupa Mondială 2026, turneu final transmis exclusiv în Universul Antena. A marcat 4 goluri în 3 meciuri, reuşind şi un assist. Superstarul brazilian a reuşit o dublă în victoria Selecao, cu 3-0, cu Scoţia, fiind omul meciului.

Marc Cucurella nu ar avea o problemă ca Vinicius să nu facă faza defensivă: “Preiau eu treaba murdară”

„Cred că mă voi înțelege bine cu el (n.r: cu Vinicius). Nu mă deranjează dacă nu vine înapoi; mă voi ocupa de orice nu vrea să facă. Atât timp cât este decisiv și rămâne suficient de proaspăt pentru a marca goluri, eu voi prelua treaba murdară. Vinicius s-a dovedit a fi un jucător esențial în campaniile lui Real Madrid în Liga Campionilor”, a declarat Marc Cucurella pentru Radio Marca.

Cucurella a dezvăluit că Mourinho i-a dat mesaj, apoi l-a sunat, reuşind să îl convingă să vină la Real Madrid.

„Când un antrenor ca Mourinho te sună, e ceva de care să fii mândru. Mi-a trimis mesaj și apoi m-a sunat. Este foarte important să te sune și să vorbească cu tine despre diverse lucruri. Abia aștept să încep să lucrez cu el. Sunt într-o formă excelentă și sunt nerăbdător să joc pentru Real Madrid”, a spus Cucurella.