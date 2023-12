"Nu e uşor să fii bogat!" Anamaria Prodan, detalii uluitoare despre averea pe care le-o lasă celor trei copii - Antena Sport

Rebecca a cedat şi i-a cerut să nu mai facă aşa ceva. Totuşi, Anamaria Prodan are planul făcut.

„Abia aștept să am nepoți. Să îi văd eu pe ei cum aleargă prin casă, cum fac toate tâmpeniile pământului. Am să-i las, am să îi iau cu mine peste tot, am să îi îmbrac. Eu am haine deja luate foarte multe pentru o fetiță. Rebecca îmi spune „Mama, pe bune? Nu o să se mai poarte astea pe vremea aia.” I-am spus că fetița ei sau prima fetiță care se naște o să fie total diferită de toate, pentru că eu, de-a lungul anilor, iau hăinuțe din cele mai frumoase colecții.

Eu mi-am dorit tare mult două fete, așa mi-am programat totul. Toată lumea mă întreabă cum Dumnezeu am putut să îmi programez viața secundă cu secundă. Cred că de la tata, din armată, să fie totul perfect, ceas. Am știut, fac o fată, la un an fac încă o fată, după care un băiat”, a spus Anamaria Prodan, potrivit kfetele.ro.