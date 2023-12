Obiceiul cu care Anamaria Prodan a stârnit indignarea fiicelor ei. Rebecca a cedat: "Mama, pe bune?" - Antena Sport

Reclamă

„Abia aștept să am nepoți. Să îi văd eu pe ei cum aleargă prin casă, cum fac toate tâmpeniile pământului. Am să-i las, am să îi iau cu mine peste tot, am să îi îmbrac. Eu am haine deja luate foarte multe pentru o fetiță. Rebecca îmi spune „Mama, pe bune? Nu o să se mai poarte astea pe vremea aia.” I-am spus că fetița ei sau prima fetiță care se naște o să fie total diferită de toate, pentru că eu, de-a lungul anilor, iau hăinuțe din cele mai frumoase colecții.

Eu mi-am dorit tare mult două fete, așa mi-am programat totul. Toată lumea mă întreabă cum Dumnezeu am putut să îmi programez viața secundă cu secundă. Cred că de la tata, din armată, să fie totul perfect, ceas. Am știut, fac o fată, la un an fac încă o fată, după care un băiat”, a spus Anamaria Prodan, potrivit kfetele.ro.

Într-un interviu oferit în startul acestui an pentru AntenaSport, Sarah Dumitrescu a ţinut să precizeze că nu ia în calcul să îi facă pe plac mamei ei. Baschetbalista de la campioana României, Sepsi-SIC, a arătat înspre sora ei, Rebecca.

„Nu ştiu ce să zic de copii. Nu cred că e în viitorul apropiat pentru mine, cel puţin acum. Nu cred că sunt pregătită acum. Îmi doresc copii, dar îmi doresc o carieră un pic mai mult. Poate Rebecca acum„, a spus Sarah Dumitrescu pentru AS.ro.

Cadoul uriaş, de 100.000 de euro, pe care şi l-a făcut Anamaria Prodan de ziua ei

Anamaria Prodan a împlinit 51 de ani şi şi-a sărbătorit ziua de naştere cu o petrecere de zile mari. Nu a fost doar atât! Sexy-impresara şi-a făcut un cadou uriaş de ziua ei, un super-bolid Mercedes evaluat la circa 100.000 de euro.

Anamaria Prodan le-a arătat tuturor cadoul pe care şi l-a făcut cu ocazia împlinirii vârstei de 51 de ani. „Să o stăpâneşti sănătoasă!”, i-au urat mai multe persoane, pe Instagram, impresarei. Postarea cu super-bolidul Mercedes-Benz GLE a adunat aproape 19.000 de like-uri pe Instagram în doar câteva ore. Anamaria Prodan a avut o apariţie răvăşitoare la petrecerea de ziua ei. Anamaria Prodan a avut alături de ea familia, dar şi prietenii săi. Vedeta a radiat de fericirii şi s-a fotografiat cu toţi invitaţii. Sarah, fiica sa cea mică, a strălucit şi ea. Anamaria Prodan a organizat o petrecere de 5 stele, iar tortul uriaş a făcut senzaţie. O apariţie rară a avut-o Nuţi, cea care a avut grijă de copii în momentul în care Anamaria Prodan era plecată. Nuţi este o persoană extrem de apropiată de Anamaria Prodan. Mai mult, vedeta o consideră ca parte din familie pe femeia în care are încredere maximă.