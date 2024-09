(P) 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre mamografie - Antena Sport

5 lucruri pe care trebuie să le știi despre mamografie Când vine vorba despre detectarea cancerului mamar în stadiu incipient și diagnosticare, mamografia rămâne una dintre cele mai eficiente metode de screening. Mamografia este recomandată femeilor cu vârsta peste 40 de ani sau chiar mai devreme, în cazul în care există factori de risc. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Atunci când urmează să faci o mamografie pentru prima dată, probabil te întrebi la ce să te aștepți. Cu siguranță, medicul îți va spune cum să te pregătești și cum se va desfășura totul. Totuși, iată câteva lucruri pe care ar trebui să le știi despre mamografie. Este rapidă și nedureroasă Înainte de mamografie, nu există niște restricții anume. Ar fi util să te îmbraci lejer și să nu folosești deodorant. Acesta poate lăsa urme pe sâni care pot fi confundate cu calcificări. De regulă, o mamografie nu durează mai mult de 10 minute și nu ar trebui să fie dureroasă. Singurul disconfort pe care ai putea să îl simți poate fi cauzat de faptul că sânul este ușor presat de dispozitiv. Acest lucru este necesar pentru ca sânul să nu se miște și pentru ca imaginea finală să fie cât mai clară. Pot fi necesare examinări suplimentare De regulă, mamografia este suficientă pentru a stabili dacă există risc de cancer. Totuși, în cazul persoanelor care au un conținut mai mare de țesut fibros și glandular, adică sân dens, poate fi recomandată și ecografia mamara. Țesutul dens poate fi confundat cu o tumoare, așa că o ecografie mamară poate stabili cu exactitate dacă există risc de cancer. Reclamă

În cazul în care a fost pus un diagnostic de cancer mamar, alte teste suplimentare ajută la identificarea stadiului în care se află. Adică dacă este la început sau dacă este vorba de un carcinom mamar invaziv, care s-a răspândit spre țesuturile învecinate.

Trebuie făcută în mod regulat

E indicat ca mamografia să fie repetată la anumite intervale de timp. Recurența ei este stabilită de către medic în funcție de rezultat și de factorii de risc prezenți.

În general, între 40 și 50 de ani e recomandat ca mamografia să fie făcută o dată pe an, la ambii sâni. Începând cu vârsta de 50 de ani se va continua cu o mamografie pe an. Dacă există un risc crescut, mamografia se va face de două ori pe an. În cazul în care observi schimbări ale sânilor sau simptome îngrijorătoare, mergi mai devreme la medic pentru o mamografie.

Factorul genetic este important Riscul de cancer de sân crește pe măsură ce înaintezi în vârstă. Însă factorii genetici joacă un rol important în ceea ce privește vârsta la care ar trebui să faci o mamografie. Dacă ai avut cazuri de cancer mamar în familie sau ai o mutație genetică, riscul de a dezvolta cancer la rândul tău este mult mai mare. De exemplu, dacă cineva din familie a fost depistat cu cancer de sân, ar trebui să începi să faci o mamografie cu 10 ani mai devreme decât vârsta la care a fost diagnosticată acea persoană. Dacă există și mutații genetice, poți începe chiar de la vârsta de 20 de ani. Riscul de radiații este mic Dispozitivele moderne pentru mamografii folosesc o doză foarte mică de radiații. Așa că doza la care este expus un pacient este mult mai mică decât în cazul unei radiografii normale.

În plus, riscul de radiații este mult mai mic în comparație cu beneficiile pe care ți le oferă o mamografie, mai ales după vârsta de 50 ani. În concluzie, mamografia reprezintă cea mai eficientă metodă de screening la momentul actual. Poate detecta cancerul de sân chiar și atunci când nu sunt prezente simptome sau în stadii incipiente, când șansele de vindecare sunt mari.

