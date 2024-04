Pariul incredibil pus de milionarul român care construieşte un castel în România! "Stăteau ţăranii şi se închinau" - Antena Sport

Pariul incredibil pus de milionarul român care construieşte un castel în România

„Bunicul lui mi-a dat Jaguarul, de fapt lui și mi-a dat mai departe mie, iar eu am spus că-l iau, dar o să-i dau banii când nu se așteaptă. Și m-a întrebat cum vine asta? Poate să fie și peste cinci ani! N-am mi-a luat niciun ban, oricum nu dădeam, că bunicu’ e bunicu’, ce să mai…, el a zis că e pentru Tyson.

Și am plecat în cantonament la Poiana Brașov. La intrare în Câmpina era un accident mortal, circulația oprită și am stat vreun sfert de oră și l-am întrebat pe un polițist dacă pot să o iau prin comună. Am dat înapoi, am pus maseuri în spate, să mă asigure și am luat-o pe acolo, prin comună. Ăia, când au văzut că o iau pe acolo, au luat-o după mine și se făcuse coloană.

George (n.r. Țucudean) stătea pe scaunele din față. La un moment dat, unde trebuia să fac la stânga, îmi cădea spatele în șanț. Și am zis că o să merg cu spatele până în drumul național, vreun kilometru și ceva. Și am venit așa, cu spatele, prin comună.

Stăteau țăranii pe la… și se închinau. Și George a spus că, dacă-i scoți de aici, cu spatele, nu o să mai plătesc Jaguarul. I-am spus că-l duc până la Împăratul Romanilor în marșarier (n.r. destinația echipei). Dacă vrei, îmi mai dai un Jaguar!”, spunea Tyson, la finalul lui 2023, citat de prosport.ro.

Afacerile care îi aduc o avere lui George Ţucudean

George Ţucudean a dezvăluit afacerile din care face bani. Pe lângă hotelul din Arad, fostul atacant are şi o cramă de care este mândru, care a fost denumită MaxiMarc.

„Mustoasa de Măderat, un vin alb, un soi autohton. Un vin roșu ar fi Cadarca. Mustoasa e un soi mai acid. Dar avem două tipuri de Mustoasă: unul făcut simplu, altul «mai complicat», automat, mai catifelat. Sunt toată ziua pe la cramă, verificând și degustând, nu e chestia că am devenit expert. Numele cramei este inspirat de copiii mei, Maximilian și Marc, am decis să folosim numele lor pentru că reprezintă viitorul. Motto-ul Where dreams become wines (n.red Unde visele devin vinuri, în engleză) a luat naștere dintr-o idee a tatei. A avut trei visuri în copilărie, iar unul dintre ele era să dețină, la un moment dat, 15 rânduri de vie pentru a-și face vinul propriu. Acum, și-a îndeplinit visul”, spunea în trecut Ţucudean, citat de gsp.ro. Pe de altă parte, George a investit 6 milioane de euro în hotelul de cinci stele Aniroc Signature. De asemenea, şi vinul produs din propria podgorie îi aduce satisfacţii financiare. Pe domeniul lui Tucudean a existat și un castel, vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar! Au rămas câteva pietre din el, iar Țucudean îl va ridica din nou.

