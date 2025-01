Românul celebru care a recunoscut că a pierdut, într-o singură lună, 700.000 de dolari la jocuri de noroc: "M-am trezit fără niciun ban!" - Antena Sport

Galerie (31) Sabin Ilie, în timpul unui interviu / Captură AS.ro Sabin Ilie este românul celebru care a recunoscut că a pierdut o „avere” la jocuri de noroc. A rămas fără toţi banii câştigaţi, într-un an, în China. Fostul atacant de la Dinamo şi Steaua a dezvăluit că au fost zile în care nu mai avea niciun ban în buzunar, chiar dacă avea un salariu uriaş. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ajuns la 49 de ani, fostul mare fotbalist a vorbit despre cea mai grea încercare din viaţa lui. Într-o singură lună a ajuns să piardă 700.000 de dolari la poker. Familia l-a ajutat să depăşească momentul dificil. Sabin Ilie pierdut, într-o singură lună, 700.000 de dolari la jocuri de noroc Fratele lui Adrian Ilie a avut un sfat pentru tinerii jucători. Le cere să nu repete greşelile lui şi să se gândească la perioada în care vor renunţa la fotbal. „În primul rând, să fie mai rezervați. Vezi cum este în ziua de astăzi? La fotbaliști, pe vremuri și acum, eticheta care era? Mașina frumoasă, femeia frumoasă și hainele de pe el. Totuși, să fie mai cumpătați, un pic, să se gândească și după ce se lasă de fotbal. Și să încerce de acum să își pună bani deoparte. Să își facă fiecare un exercițiu imaginar. Cum s-ar trezi într-o dimineață și să nu aibă niciun ban? Reclamă

Eu m-am trezit, da! În viața mea m-am trezit, după ce m-am lăsat de fotbal. Am avut zile fără să am vreun ban în buzunar. Niciun ban… Au fost zile. Am trecut și peste asta. Dar foarte greu! Am avut norocul să îi am pe Adrian și familia.

Nu există pe lumea asta să nu greșească un om. Eu am făcut o greșeală, ce am câștigat într-un an în China am pierdut într-o lună jumate în România. Dar am spus stop!

(La casino?) La jocuri de noroc. Poker mai mult. Am mai fost băgat și la mijloc… jucau 4 persoane la o masă și între ei… Dar după am zis: „Gata, de azi înainte pentru mine nu mai există casino!”. (Cât ai pierdut?) Un salariu (n.r. pe un an). 600-700 de mii, erau bani mulți„, a declarat Sabin Ilie la iamsport.ro.

