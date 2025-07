Ce pensie va avea Gigi Becali de la 1 august! Suma pe care o va primi lunar de la statul român - Antena Sport

Pensia lui Gigi Becali va fi afectată de noul impozit împus de Guvern. Concret, patronul de la FCSB va încasa, de la statul român, o sumă mai mică începând cu data de 1 august.

Concret, executivul a decis ca pensionarii care încasează de la stat o pensie de peste 3000 de lei să plătească un impozit fix, în valoare de 10%.

Ce pensie va avea Gigi Becali de la 1 august 2025

În momentul de față, Gigi Becali primește, lunar, o pensie de aproximativ 6000 de lei. Astfel, patronul de la FCSB va fi „taxat” cu 300 de lei de la 1 august și va încasa aproximativ 5700 de lei.

Considerat unul dintre cei mai bogați oameni din România, Gigi Becali a povestit cum și-a câștigat primul milion de euro:

„Făceam bani mulți în ’90, ’91, ’92. Visul meu era să am o fermă. Voiam 2-3.000 de oi, 2-300 de vaci. Am început să cumpăr pământ, să pot hrăni animalele. De când aveam 100 de vaci și 800 de oi, am început să iau teren pentru animale. Nu m-am gândit la valoarea imobiliară. De ce să mințim oamenii? Am fost pur și simplu inspirat”, spunea patronul de la FCSB.