"Semeni cu Georgina" Apariţie de senzaţie a femeii care urmează să îl facă din nou tată pe Laurenţiu Reghecampf! - Antena Sport

„Am mai zis, Reghe a fost ca un frate pentru mine. La antrenamente, el este șeful meu, este antrenorul principal. Relația s-a stricat din cauză că fiecare om își schimbă personalitatea. A fost un punct critic pentru mine, o decizie egoistă.

„A vorbit cu mine, cu Toni şi cu Ţermure foarte urât”

Cu Reghe s-a stricat relația după ce a făcut el cu staff-ul. Asta e clar. El a vorbit cu mine, cu Toni, cu Tac (n.r. Cătălin Țermure) și a făcut-o urât. Nu știu de ce. Întreabă-l pe Laur.

Eu am vorbit între patru ochi cu el și i-am zis că e fratele meu, am lucrat 10-11 ani împreună, dar că s-a schimbat foarte rău. El a fost foarte supărat pe mine, nu a vorbit o săptămână cu mine”, a spus Thomas Neubert.

Gigi Becali a fost cel care a reuşit să îl convingă pe Thomas Neubert să revină la FCSB. Preparatorul fizic îi poate ajuta pe roş-albaştri să câştige primul titlu după o pauză de 9 ani.

Suma uriaşă pe care Laurenţiu Reghecampf trebuie să i-o dea lui Mihai Rotaru

Mihai Rotaru a spus că Laurenţiu Reghecampf nu şi-a achitat nici până acum clauza de reziliere. Patronul Universităţii Craiova spune că a câştigat la comisii, iar Reghecampf trebuie să plătească 300.000 de euro. Mai mult, Rotaru spune că Reghe trebuie să restituie şi un alt împrumut.

Laurenţiu Reghecampf a rupt înţelegerea cu Universitatea Craiova pentru a semna cu arabii de la Al-Tai.

”Mă uit în cont în cont mâine. Nu am primit. Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.