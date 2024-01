Thomas Neubert i s-a destăinuit Anamariei Prodan despre Laurenţiu Reghecampf: "S-a schimbat foarte rău". Nu mai e loc de împăcare - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf a rupt înţelegerea cu Universitatea Craiova pentru a semna cu arabii de la Al-Tai.

”Mă uit în cont în cont mâine. Nu am primit. Am câștigat acum, în prima instanță, la comisii, nu știu dacă face sau nu recurs, după care se va pune în executare. 300.000 de euro a rămas, el a propus 150.000 de mii, am negociat, după ce am negociat am rămas la 300.000.

Nu am văzut banii, dacă îi primim anunțam. Orice înțelegere juridică în România trebuie confirmată de justiție. Până în acest moment, Laurențiu Reghecampf a fost antrenorul Universității Craiova, de asta nu am făcut conferință de presă de prezentare a unui nou antrenor până acum.

Am câștigat la comisii, cum să îl las? Mai are să îmi dea și niște bani înapoi, nu mulți. Mai puțin de 500.000 de euro”, a spus Mihai Rotaru, în luna noiembrie, la fanatik.ro.