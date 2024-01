Şi-a încheiat cariera la 24 de ani pentru a face avere pe OnlyFans. Are sute de mii de urmăritori: "Nu voi regreta!" - Antena Sport

„Am OnlyFans, toată lumea ştie. Îmi tot scriau băieţii pe internet: ‘De ce nu îşi faci cont pe OnlyFans?’. Am zis ok, hai să încerc.

Se câştigă foarte bine. Trebuie să ştii cum să îţi gestionezi contul, să fii sinceră cu fanii şi să ştie ce cumpără„, a declarat Alice Ardelean pentru AntenaSport.

Alice ajunge şi la câştiguri de 80.000 de dolari în două luni pe OnlyFans. Ce câştigă îmbrăcată în ţinutele sexy, investeşte în MMA. Anul acesta, ea vrea să debuteze în UFC.

„Îmi finanţez luptele şi îmi finanţez antrenamentele din OnlyFans. Îmi trebuie să mă duc în America, cine o să-mi plătească drumul până acolo, cine o să-mi plătească mie cazarea? Eu!„, a spus luptătoarea.

Alice are trei milioane de urmaritori pe TikTok şi încă 500.000 pe Instagram.

„(Ai întâmpinat probleme? O, da… pentru că este un subiect sensibil şi da, normal, lumea te judecă, dar lumea te judeca indiferent…„, a precizat Ardelean.