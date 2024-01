O româncă e campioană mondială în cuşcă şi face avere din OnlyFans. "Bombardierul" Pascu o antrenează pentru debutul în UFC - Antena Sport

O româncă este campioană mondială în cuşcă şi face avere din OnlyFans

Alice Ardelean câştigă chiar şi 80.000 de dolari în două luni „Bombardierul” Pascu îl testează pe Ovidiu Neveu, Tik Toker-ul care a îndrăznit să-l provoace. „Campioana mondială care se întretine din banii câştigaţi pe OnlyFans e cea mai potrivită pentru Neveu„, este ironia lui Pascu.

Plecată de zece ani să se antreneze în Anglia, Alice Ardelean a ajuns campioană mondială în cuşca de bătaie, după o lupta în Africa de Sud. Luptătoarea face zeci de mii de euro pe o platformă pentru adulţi.

O româncă e campioană mondială în cuşcă şi face avere din OnlyFans. Alice Ardelean vrea în UFC!

„Am OnlyFans, toată lumea ştie. Îmi tot scriau băieţii pe internet: ‘De ce nu îşi faci cont pe OnlyFans?’. Am zis ok, hai să încerc.