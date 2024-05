Un cunoscut milionar român a ajuns la sapă de lemn, la fel ca Irinel Columbeanu! Ce spune fiica lui: "Vorbeşte cu extratereştrii" - Antena Sport

„Îmi este foarte greu cu el, are și o demență, este senil. Vorbește cu extratereștrii, ne-a spus că a văzut un șarpe în pat. El crede că este milionar, că are casă și afaceri la București, spune că vrea să se întoarcă la casa lui și că este sechestrat. Delirează. Când este lucid, se vede că este un om cult, că are cultură generală”, a declarat Laura Rădulescu, pentru gandul.ro.

Laura Rădulescu a mărturisit că bărbatul nu are nici măcar pensie, deşi are 72 de ani. Ea o acuză pe a doua soţie a lui Rădulescu de faptul că l-a deposedat pe acesta de întreaga avere.

„Nu l-a mai primit nimeni, nu a mai avut casă, nu a mai avut masă, n-are o pensie de pe urma a ce a muncit, nu are absolut nimic. Nu a avut nici măcar buletin, a trebuit să îl iau în spațiu ca să intre cumva în rândul lumii, ca să pot să iau o rețetă de la medic, pentru că nu aparținea de nimic.

Nu poate să accepte ce s-a întâmplat cu fosta soție, că i-a luat tot. O să încerc și un proces împotriva ei. Indiferent că el i-a dat procură că poate să vândă, acolo scrie în favoarea lui, și la cel mai bun preț, și cu cotă parte”, a mai declarat Laura Rădulescu pentru sursa citată.

Irinel Columbeanu şi-a pierdut şi el întreaga avere

Irinel Columbeanu a intrat, recent, în atenţia mass-media după ce apropiaţii lui au făcut apel să fie ajutat pentru a putea sta la azil.

Irinel Columbeanu a rămas fără averea estimată cândva la zeci de milioane de euro. Presa nota chiar, la un moment dat, că Irinel Columbeanu ar fi avut o avere de 150 de milioane de euro.

Chiar el recunoştea că nu a avut niciodată atâţia bani.