Valentina Pelinel l-a dat de gol pe Cristi Borcea: "Are probleme!" Calvarul prin care trece omul de afaceri - Antena Sport

Nu e ușor să fii în pielea lui. Încerc și eu cât pot să îl înțeleg, să îl susțin și să îl sprijin. Nici nu doarme foarte bine, are probleme cu somnul. Nu e ușor să fii în pielea lui Cristi Borcea. Poate din afară pare simplu, dar nu e. Sunt multe responsabilități. Nu suntem genul care să nu discute când ne roade ceva. Nici eu nu sunt genul care să nu spună ce are pe suflet, dar nici el, și oricum citim deja unul pe fața celuilalt când nu ne convine ceva”, au fost dezvăluirile făcute de Valentin Pelinel pentru viva.ro.

Ce a putut spune Valentina Pelinel despre primele soţii ale lui Cristi Borcea

Valentina Pelinel a rupt tăcerea despre primele soţii ale lui Cristi Borcea, care au fost umilite în trecut de milionarul român. Fostul patron al lui Dinamo a fost căsătorit între 1988 şi 2011 cu Mihaela Borcea, după care şi-a refăcut viaţa alături de Alina Vidican. Cel de-al doilea mariaj a durat aproape 6 ani, până ca „Leonidas” să ajungă pentru a treia oară în faţa altarului.

Reclamă

Cristi Borcea a păstrat o relaţie bună cu primele două soţii, chiar dacă a recunoscut că le-a înşelat. Mai mult, a oferit o declaraţie extrem de controversată şi a afirmat că Mihaela şi Alina nu pot trăi fără el.

„Nu, cum să le cumpăr dacă pentru ele există Dumnezeu și eu. Nu sunt modest, eu le dau oxigenul. Eu le țin pe toate, copiii au cele mai bune condiții și nu am de ce să le cumpăr tăcerea. Ele sunt condamnate să se poarte frumos cu mine și cu copiii și să își vadă în primul rând de copii. Păi, dacă eu le dau oxigenul? Poți să trăiești fără oxigen? Amândouă au acum relație cu bărbați extraordinari„, a declarat, în trecut, Cristi Borcea.

Cristi Borcea are 3 copii cu Valentina Pelinel, însă ar mai vrea să facă unul. Afaceristul de 50 de ani are 9 copii, cu vârste între un an și opt luni și 23 de ani. Au fost făcuți cu 4 femei diferite. Patrick (23 de ani) și gemenii Antonia Melissa și Angelo (17 ani), cu Mihaela, George (9 ani) și Gloria (7 ani), cu Alina Vidican şi Carolyn (14 ani), cu avocata Simona Voiculescu. Acestora li se adaugă cei pe care îi are cu Valentina Pelinel.

Reclamă 4 / 0/3

E Alexandru Chipciu un transfer potrivit pentru FCSB? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...