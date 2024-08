Valentina Pelinel și Cristi Borcea nu şi-au mai putut stăpâni lacrimile: "Am plâns de fericire!". Ce l-a emoţionat pe milionar - Antena Sport

Valentina Pelinel și Cristi Borcea nu şi-au mai putut stăpâni lacrimile. Soţia fostului patron de la Dinamo a vorbit despre momentul care i-a emoţionat la maximum.

Fostul model se bucură de o vacanţă în Grecia alături de milionarul român. Cunoscutul cuplu este însoţit şi de şase dintre cei nouă copii pe care îi are „Leonidas”.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea nu şi-au mai putut stăpâni lacrimile

Valentina Pelinel a dezvăluit că Borcea nu a putut sta departe de sport nici în concediu. Amândoi au urmărit cursa lui David Popovici de la 200 de metri liber, în care fenomenul nataţiei româneşti a devenit campion olimpic, şi au izbucnit în plâns.

„(Reporter: Când ai plâns ultima oară și ce te-a emoționat?)Am plâns acum aproximativ 3 săptămâni când am vizionat documentarul despre viața lui Celine Dion. Dar am plâns și de fericire zilele trecute și eu si soțul meu când am auzit imnul României la Jocurile Olimpice. L-am urmărit amândoi cu emoție pe David Popovici când a obținut medalia de aur la proba de 200 m„, a spus Valentina Pelinel pentru ciao.ro.

