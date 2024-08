Ce au putut face părinţii lui David Popovici la Jocurile Olimpice 2024. Dezvăluire impresionantă - Antena Sport

Ce au putut face părinţii lui David Popovici la Jocurile Olimpice 2024 e un lucru dezvăluit chiar de dublul medaliat al României. Sportivul de 19 ani a explicat într-un interviu ce nebunie a adus înotul în capitala Franţei.

Părinţii lui David Popovici au stat la cozi de ore în şir pentru a intra în celebra La Defense Arena, acolo unde zilnic nu a existat niciun scaun liber, arena având o capacitate de 17.000 de locuri.

Ce au putut face părinţii lui David Popovici la Jocurile Olimpice 2024

„Cei din familia mea mi-au explicat că au fost nevoiţi să stea mai multe ore la coadă, la un moment dat, pentru a încerca să intre în sală. Înotul devine tot mai popular. Ştiu sigur că devine mai popular în România şi sunt fericit că am contribuit şi eu la asta”, a spus Popovici, într-un interviu acordat lui Kyle Sockwell.

Pe de altă parte, David Popovici recunoştea pe vremea în care se afla la Paris că abia a apucat să îşi vadă părinţii în timpul Jocurilor Olimpice.

„Mi-am văzut părinţii trei minute adunate, la Jocurile Olimpice. Chiar mai mult v-am văzut pe voi, am vorbit cu voi. Mai mult am stat fie în camera de hotel, fie pe drum. M-au lăsat în pace, nu au vrut să interfereze cu.. După medalii, am apucat doar să ne îmbrăţişăm. În continuare, vă văd mai mult pe voi.