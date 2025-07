Zeljko Kopic, "dezamăgit de primele 10 minute" din Csikszereda-Dinamo. Croatul, mulţumit de reacţia jucătorilor - Antena Sport

Dinamo a remizat cu Csikszereda la debutul în noul sezon din Liga 1, scor 2-2. Ciucanii au început perfect partida şi conduceau cu 2-0 după doar 11 minute, însă alb-roşiii au revenit până la finalul primei reprize graţie reuşitelor lui Cîrjan şi Gnahore.

După meci, Zeljko Kopic s-a arătat mulţumit de jocul prestat de elevii săi, deşi a spus că este dezamăgit de startul de meci.

Kopic, după Csikszereda – Dinamo: “Sunt mândru de cum am reacţionat”

Antrenorul croat a punctat modul în care elevii săi au reuşit să revină repede în joc, deşi s-au văzut conduşi la două goluri distanţă după doar 11 minute. În plus, Kopic a declarat că echipa sa a dominat partida, deşi s-a arătat dezamăgit de primele momente din joc.

Tehnicianul “câinilor” l-a lăudat pe Alex Musi, care a marcat la debut, însă a ţinut să îşi laude toţi elevii de pe teren.

“Am primit două goluri, a fost un moment greu. Sunt mândru de cum am reacţionat, am avut controlul meciului până la final. Am avut multe ocazii. Trebuie să fim mulţumiţi, am avut situaţii (n.r. de a marca al treilea gol). Trebuie să rezolvăm aceste greşeli şi să fim pregătiţi pentru următorul meci.