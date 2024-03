"Bă, eu am să scot pistolul întotdeauna când o să am ocazia!" Afirmaţie halucinantă făcută de "Bocciu" în urmă cu peste un an - Antena Sport

Foto „Bă, eu am să scot pistolul întotdeauna când o să am ocazia!” Afirmaţie halucinantă făcută de „Bocciu” în urmă cu peste un an

„Bă, eu am să scot pistolul întotdeauna când o să am ocazia, ca să știți cu toții. Am să scot și mitralierele și tot ce ține, pentru că eu vreau să câștig, eu n-am cum să pierd, nu-mi permite religia să pierd. Eu așa am fost crescut.Și când cineva i-a crescut puțin mușchii și se crede în stare, am să scot tot ce ține buzunarul meu să scot. Eu am să folosesc pistolul întotdeauna când o să-mi simt viața mea pusă în pericol, am să trag în oricine e în fața mea, ca să câștig orice bătaie.

Că am folosit pistolul? O să folosesc pistolul toată viața mea, când cineva crede că e mai puternic ca mine, ca să-i arăt că-l retrogradez, ca să-l îngenuchez. Nu mă mai întrebați de pistol, de mitraliere, de lansator de rachete. Nu mă mai întrebați!„, spunea „Bocciu” în trecut.

Şeful galeriei Rapidului a fost reţinut

Procurorii din Bucureşti care instrumentează dosarul de constituire a unui grup infracţional organizat în care sunt suspectaţi suporteri ai FC Rapid, dar şi persoane din conducerea clubului au reţinut, joi seară, 16 suporteri, inclusiv pe şeful galeriei. Anchetatorii au descoperit, în incinta stadionului, un spaţiu în care fusese amenajat un perete fals şi în care erau ascunse materiale pirotehnice.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au reţinut, joi, 16 suspecţi în dosarul care vizează folosirea de materiale interzise in timpul meciurilor jucate de echipa de fotbal Rapid. Printre cei reţinuţi se numără Georgian Liviu Ungurean, zis Bocciu, liderul galeriei echipei, scrie news.ro. Suspectat şi el în dosar, preşedintele FC Rapid Daniel Niculae, ridicat de mascaţi şi dus la audieri joi dimineaţă, nu a fost reţinut. Procurorii au găsit în incinta stadionului un spaţiu în care erau ascunse materiale pirotehnice. Reclamă 4 / 0/3 ”În urma controlului pirotehnic efectuat în data de 29.10.2023 în Peluza Nord, secţiunea 119-120, în spaţiul sanitar destinat bărbaţilor, spaţiul gol de sub peluză, au fost depistaţi 4 saci ce conţineau 371 articole pirotehnice (petarde, fumigene, torţe), combinezoane de culoare neagră şi măşti din plastic”, au arătat procurorii. Pentru a putea introduce obiectele în acest spaţiu, membrii grupării au disimulat o uşă în peretele acoperit cu faianţă, în spaţiul sanitar. Preşedintele FC Rapid, Daniel Niculae, a fost ridicat de mascaţi joi dimineaţă, a anunţat acţionarul majoritar al giuleştenilor, Dan Şucu, iar conform unor surse judiciare, Niculae are calitatea de suspect. De asemenea, mai multe percheziţii au avut loc joi în Bucureşti, Prahova, Ilfov, fiind vizaţi membri ai galeriei echipei Rapid, afirmau surse judiciare. Ulterior, Poliţia Capitalei a anunţat că au avut loc 19 percheziţii, 28 de persoane urmând să fie duse la audieri. Acuzaţiile din acest dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, distrugere prin incendiere, tulburarea ordinii publice prin violenţă asupra bunurilor, orice operaţiuni cu articole pirotehnice fără drept.

