Ionuţ Panţiru le-a cerut scuze fanilor de la Voluntari după penalty-ul ratat: "Din vina mea mai stăm un an în Liga 2" - Antena Sport

Ionuţ Panţiru s-a considerat principalul vinovat pentru ratarea promovării lui FC Voluntari, în Liga 1. Fostul jucător de la FCSB a ratat la penalty-uri şi Unirea Slobozia a rămas în prima ligă.

La puţin timp după finalul meciului, fundaşul de 29 de ani a postat un mesaj prin care şi-a asumat vina pentru ratarea obiectivului. El şi Nicolae Carnat au fost cei care au ratat de la punctul cu var, asta după ce ilfovenii aveau avantaj, după ce Vojtus nu înscrisese pentru Unirea.

Ionuţ Panţiru le-a cerut scuze fanilor de la Voluntari

„Oameni buni, îmi pare sincer rău ca am ratat și că din vina mea mai stăm un an în Liga 2… poate dacă dădeam eu gol era alta situația. Îmi cer mii de scuze tuturor fanilor celor de la FC Voluntari și vă rog să mă iertați! Consider ca la experiența mea nu trebuia să ratez…”, a fost mesajul fostului jucător de la FCSB, pe Insta Story.

Unirea Slobozia a învins luni seara, pe teren propriu, scor 4-3, după lovituri de departajare, FC Voluntari, şi îşi păstrează locul în Liga 1. La finalul timpului regulmantar scorul a fost 1-0 pentru Slobozia.

La Clinceni, în manşa secundă a barajului de promovare/menţinere, oaspeţii de la FC Voluntari au cerut penalty în minutul 27, la o minge care l-a lovit în mână pe Dinu, însă arbitrul nu a acordat nimic. Minutul 41 a adus golul marcat de Arabuli pentru gazde. Arbitrul de tuşă a anulat reuşita pentru o poziţie de ofsaid inexistentă, a intervenit VAR-ul şi, după patru minute, centralul Horaţiu Feşnic a validat golul. Replica ilfovenilor a venit repede, în minutul 45+2, când Popadiuc a şutat puternic, de la 20 de metri, iar portarul Krell a respins.