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Când s-a născut, de fapt, Gigi Becali! Milionarul a făcut dezvăluirea uimitoare în ziua în care e sărbătorit

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iunie 2026, 12:38

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Când s-a născut, de fapt, Gigi Becali! Milionarul a făcut dezvăluirea uimitoare în ziua în care e sărbătorit

Gigi Becali, în timpul unei declaraţii de presă

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În ziua în care a împlinit 68 de ani, Gigi Becali a făcut dezvăluiri legate de naşterea sa. Becali a mărturisit că mama lui l-a născut pe câmp şi că a fost declarat la Primărie a doua zi după naştere, adică pe data de 25 iunie.

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Gigi Becali a spus şi în ce nu va investi niciodată bani, în avioane, fiind de părere că întreţinerea e mult prea scumpă.

Gigi Becali a mărturisit că s-a născut, de fapt, pe 24 iunie, nu pe 25: “A doua zi m-a declarat la Primărie”

În ultimii ani Gigi Becali a călătorit rar cu avionul. Una dintre deplasările pe care le-a făcut a fost cea la Salonic, pentru meciul cu PAOK. FCSB reuşea să se impună atunci contra echipei antrenate la acea vreme de Răzvan Lucescu. Între timp, antrenorul român a părăsit-o pe PAOK, despărţirea fiind recentă.

“68 de ani, am făcut ieri, pentru că m-a născut mama pe câmp, cu glugă de coceni. A doua zi m-a declarat la Primărie, adică pe 25. Când ajungi la o vârstă, depeni toată copilăria şi tinereţile care ţi-au plăcut. O depeni în mintea ta. Jumătate dintre ai mei sunt în pământ. M-am născut pe câmp, m-a alăptat mama şi cu mine la sân frământa chirpici cu mine la sân, ca să facă casă. Şi uite unde am ajuns. Eu zic că am ajuns. Că mi-a dat Dumnezeu toate frumuseţile şi bogăţiile pământului. Dacă vreau să iau avioane, iau. N-am nevoie de ele, că îmi bat joc de bani”, a declarat Gigi Becali.

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