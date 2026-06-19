Home | Fotbal | Fotbal extern | Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK. Ce a dus la ruptura cu patronul Savvidis

Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK. Ce a dus la ruptura cu patronul Savvidis

Radu Constantin Publicat: 19 iunie 2026, 13:21

Comentarii
Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK. Ce a dus la ruptura cu patronul Savvidis

Răzvan Lucescu / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK. Tehnicianul român ar fi semnat rezilierea contractului cu cei de la PAOK, anunță Golazo.ro, şi acum poate să-şi caute o altă înţelegere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PAOK a întârziat anunțul oficial al plecării lui Lucescu pentru a numi și înlocuitorul, Marino Pusic. Lucescu jr. nu mai avea susținere la club, iar sursa amintită scrie că tehnicianul român nu mai era în relații bune cu fiii patronului Ivan Savvidis.

Finalul sezonului trecut a cântărit decisiv în cariera lui Răzvan Lucescu, asta după ce tehnicianul român a ratat câştigarea Cupei Greciei, după ce a pierdut finala, 2-3, contra celor de la OFI Creta. De asemenea, formaţia din Salonic a terminat pe locul 3 în campionat şi astfel a ratat calificarea în preliminariile Champions League.

După ce reziliază cu grecii, Răzvan Lucescu are pe masă o ofertă de milioane. Acesta este dorit pe banca celor de la Al-Sadd, echipă unde l-ar putea înlocui pe Roberto Mancini. Italianul a demisionat și urmează să preia echipa națională.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi surpriza neplăcută a Cupei Mondiale?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Răsturnare de situație în cazul minorului de 14 ani înecat în Dorohoi: au apărut suspiciuni de crimă
Observator
Răsturnare de situație în cazul minorului de 14 ani înecat în Dorohoi: au apărut suspiciuni de crimă
Ofensivă totală pe piața transferurilor! Clubul din SuperLiga își aduce fotbalist din țara lui Messi
Fanatik.ro
Ofensivă totală pe piața transferurilor! Clubul din SuperLiga își aduce fotbalist din țara lui Messi
13:58

A murit Igor Protti
13:37

Pierluigi Collina a dezvăluit cum l-a ales pe Istvan Kovacs să arbitreze meciul 1.000 de la Mondiale
12:47

Horațiu Moldovan, dorit în Turcia! Ce echipă i-a făcut ofertă
12:40

Programul zilei a 9-a de la Campionatul Mondial. Ce meciuri sunt transmise pe Antena 1 şi AntenaPLAY
12:31

Achraf Hakimi, judecat pentru viol! Veste dură primită de capitanul Marocului, chiar în timpul Campionatului Mondial
12:11

Se pregătește să fugă de la FCSB. Mihai Stoica: “Am mari dubii că vine la reunire”
Vezi toate știrile
1 Nuno Campos a decis: 2 jucători de la Dinamo, liberi să se transfere 2 FotoCine este Denisa Fazakas, iubita lui Istvan Kovacs. Cum arată şi din ce face bani 3 Un nou transfer în Belgia după Olaru. Fotbalistul din Liga 1 și-a dat acordul 4 Gigi Becali, schimbare de ultim moment la FCSB! Formaţia bucureşteană are un nou patron în acte 5 Real Madrid pregătește mega-oferta de 220 de milioane de euro! Totul pentru marele vis al lui Florentino Perez 6 Campionatul Mondial 2026 | Rezultate, program şi clasamente de la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic
Citește și
Cele mai citite
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
O recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi BecaliO recunoşti? Prezenţă scandaloasă la inaugurarea bisericii de 10 milioane de euro a lui Gigi Becali
FCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitarFCSB, transfer nou! Jucătorul vine direct la reunire și acoperă un post deficitar
Gigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSBGigi Becali s-a răzgândit! Nu-i mai prelungeşte contractul. O nouă plecare de la FCSB