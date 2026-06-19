Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK. Ce a dus la ruptura cu patronul Savvidis

Răzvan Lucescu a plecat de la PAOK. Tehnicianul român ar fi semnat rezilierea contractului cu cei de la PAOK, anunță Golazo.ro, şi acum poate să-şi caute o altă înţelegere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PAOK a întârziat anunțul oficial al plecării lui Lucescu pentru a numi și înlocuitorul, Marino Pusic. Lucescu jr. nu mai avea susținere la club, iar sursa amintită scrie că tehnicianul român nu mai era în relații bune cu fiii patronului Ivan Savvidis.

Finalul sezonului trecut a cântărit decisiv în cariera lui Răzvan Lucescu, asta după ce tehnicianul român a ratat câştigarea Cupei Greciei, după ce a pierdut finala, 2-3, contra celor de la OFI Creta. De asemenea, formaţia din Salonic a terminat pe locul 3 în campionat şi astfel a ratat calificarea în preliminariile Champions League.

După ce reziliază cu grecii, Răzvan Lucescu are pe masă o ofertă de milioane. Acesta este dorit pe banca celor de la Al-Sadd, echipă unde l-ar putea înlocui pe Roberto Mancini. Italianul a demisionat și urmează să preia echipa națională.