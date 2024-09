Ce nu a mai făcut Ion Ţiriac niciodată, în ultimii 42 de ani. Miliardarul a spus tot şi regretă acum - Antena Sport

Ce nu a mai făcut Ion Ţiriac niciodată, în ultimii 42 de ani a fost dezvăluit chiar de miliardarul român, care, ajuns la 85 de ani, se menţine extrem de bine din punct de vedere fizic.

Asta chiar dacă, la 43 de ani, şi-a făcut o promisiune, pe care a ţinut-o până acum, aceea de a nu mai alerga. Asta fiind sătul de felul în care a decurs întreaga sa carieră, în care a alergat enorm.

Ce nu a mai făcut Ion Ţiriac niciodată, în ultimii 42 de ani

”Nu mănânc între patru și șase ore în fiecare zi. Așa mă mențin. În rest, nu fac nimic, din păcate. Eu la 43 de ani, când am spus că am terminat, am zis ‘jur să nu mai ating o rachetă de tenis’, `jur să nu mai alerg’.

Pentru că am alergat de trei ori mai mult decât Năstase, de șapte ori mai mult decât alții și am zis mi-ajunge, am făcut o greșeală”, a spus Ţiriac, la ”Prietenii lui Ovidiu”.

Întrebat ce pensie are după recalculare, miliardarul Ion Ţiriac nu s-a mai abţinut

