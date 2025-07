Nu mai e cale de întors! Mircea Lucescu a anunţat Federaţia când pleacă de la naţională. Surpriză uriaşă pentru înlocuirea lui - Antena Sport

Burleanu, Stoichiță, dar si comisia tehnică, au analizat atent tot ce s-a întâmplat in ultimii ani la echipa națională si consideră că Edi Iordănescu este cel mai potrivit pentru banca României. Din câte se pare, unul dintre federali a vorbit deja cu tatăl fostului selecționer.

Aflat în prezent la Legia Varșovia, Iordănescu are contract pe doi ani cu polonezii, dar șefii FRF speră să-l convingă să revină pe banca primei reprezentative, începând din vara anului viitor. Burleanu și Stoichiță își doresc ca Iordănescu să se răzgândească după un an la o echipă de club și să revină la națională, pentru a continua munca începută acum câțiva ani.

Dacă naționala noastră se va califica la Cupa Mondială din 2026, Mircea Lucescu va rămâne si la turneul final, in caz contrar, actualul selecționer va pleca după ultimul joc, înainte de Mondial. Conform surselor noastre, principalul motiv invocat de Il Luce este acela că va împlini 80 de ani, iar vârsta nu-i va mai permite să conducă România de pe banca tehnică.

Mircea Lucescu și-a anunțat plecarea de la echipa națională! Este anunțul care a zguduit Federația Română de Fotbal zilele acestea. Din informațiile AS.ro, selecționerul a avut, de curând, o discuție cu cei din conducerea FRF și i-a anunțat pe această cale că va părăsi banca primei reprezentative in vara anului 2026, indiferent dacă România va merge la World Cup sau nu.

Aceștia speră că Anghel Iordănescu îl va putea convinge, sau mai bine zis, sensibiliza, pe fiul său, să revină la echipa națională. Un alt atu al conducerii FRF, pentru convingerea lui Edi Iordănescu să revină la națională poate fi si atașamentul jucătorilor față de fostul selecționer.

Mircea Lucescu: “Eu pot să plec în orice moment”

După San Marino – România 1-5, Mircea Lucescu anunţa că există posibilitatea ca selecţionerul să se despartă în orice moment de echipa naţională.

“Dacă eu nu pot la vârsta mea să fac observații, să sfătuiesc, să critic, cine mai poate? Un antrenor de 30 de ani? Eu am 80 de ani, îmi permit să spun orice. Am mai spus-o și mă repet. Eu pot pleca în orice moment. În orice moment. Eu am venit să ajut. N-am niciun fel de alte obligații.