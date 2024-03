Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Unde trăieşte şi din ce face bani după ce a "dispărut" din spaţiul public - Antena Sport

Reclamă

Filipescu ar urma să participe la meciul de retragere al „Generaţiei de Aur„. În cariera sa, Iulian Filipescu a jucat la Steaua, Galatasaray, Zurich şi Duisburg. Filipescu mai ţine legătură cu Marius Lăcătuş, iar Costel Gâlcă, fostul său coleg, a dat detalii rare anul trecut.

„Da, eram apropiați! El e bine, e cu familia în Oviedo, e sănătos, dar nu are contact cu fotbalul în niciun fel în momentul de față. E stabilit acolo, e bine. Dar a fost un mare jucător, într-adevăr”, spunea Gâlcă pentru iamsport.ro.

Şi Narcis Răducan a vorbit la superlativ despre Iulian Filipescu. Cei doi au fost colegi de cameră timp de un an.

„Timp de un an de zile, Iulian Filipescu a fost colegul meu de cameră la Steaua. Am amintiri frumoase: am luat eventul împreună, în sezonul 1995-1996, am jucat în Liga Campionilor cu Borussia Dortmund și Juventus. A fost pentru mine un adevărat exemplu în privința polivalenței pe care o arăta. A început ca atacant și a trecut prin trei compartimente, fiind la cel mai înalt nivel pe fiecare dintre ele”, a spus Narcis Răducan pentru prosport.ro.

