"Cine ţi-a pus numele ăsta?" Bănel Nicoliţă i-a făcut destăinuiri fabuloase Anamariei Prodan: "Băi, Mariţo!" - Antena Sport

Ca să vezi ce destin am avut… Şi s-a gândit maică-mea şi a spus: ‘OK, nu e nicio problemă, dar nu vă deranjează că pe dumneavoastră vă cheamă Bănică şi pe el să-l cheme Bănel!’. I-a răspuns că nu, că Bănel vine de la bani. ‘Hai să-i dăm, poate are noroc’. Şi am avut noroc şi am fost stâlpul familiei. Tuturor! Adică indiferent, şi acum sunt alături de ei cât pot. Chiar dacă în spate sunt o mie de chieltuieli„, a declarat Bănel Nicoliţă în podcastul Anamariei Prodan.

Bănel Nicoliţă a precizat că a câştigat, de-a lungul carierei, aproximativ 300.000 de euro. Şi-a ajutat părinţii şi fraţii cu sume importante de bani. Şi-a pierdut însă toată averea în echipa de fotbal din Făurei.

Bănel Nicoliţă a recunoscut câţi bani a pierdut la Făurei, înainte să fie părăsit de soţie

Cristina Nicoliţă i-a cerut în dese rânduri să renunţe la a mai băga bani în echipa de fotbal. În cele din urmă, nu a mai rezistat şi a divorţat de el.

Căsnicia lor a rezistat şase ani iar, în urma partajului, cele două fetiţe ale lui Bănel Nicoliţă au rămas în grija mamei. Fostul internaţional a găsit puterea să anunţe ce s-a întâmplat în familia lui.

„Foarte mulți bani. 300.000 de euro, pe-acolo. Când m-am dus acolo nu era nimic, era haos. Am găsit oile. Și-am spus stop: punem plasă sus frumos, cum am văzut și eu pe-afară, să nu se mai ducă mingea în apă, în noroi, să se ducă omul după ea. Să se ducă în alb și să se întoarcă negru.

Am luat frumos vestiarele, am făcut dușuri, era unul și se spălau cinci inși. Am făcut tot, cap-coadă: la oaspeți, la arbitri. Am făcut din garaj unde își făceau unii mașini, cantonament, să doarmă zece jucători, camere, tot ce trebuie, paturi, televizoare. Când am început să mai câștigăm și noi meciuri, eu veneam în fiecare zi la antrenament. Când vin într-o zi găsesc oile pe teren, după ce băgasem deja vreo 200.000 de euro. Nu știam ce să mai zic, pe cine să bat, pe cine să înjur. Am înnebunit. Ăsta e nivelul. N-ai ce să faci„, a declarat Bănel Nicoliţă pentru fanatik.ro. La 39 de ani, Bănel Nicoliţă a revenit în iarbă şi este idol la Amara. La fiecare meci, sfârâie grătarele! Bănel traieste acum un moment dulce al carierei. Iar oamenii se înghesuie la meciuri, să-l vadă pe fostul favorit al lui Gigi Becali. 5.000 de euro ia Bănel primă, dacă promovează în Liga a treia. „Pe vânt, pe ploaie, Bănel e cel mai tare!„, este scandarea preferată a micilor fani din Amara. „Voi juca atât timp cât pot. Aţi văzut că sunt ca vinul ăla, cu cât e mai vechi, cu atât e mai bun„, a mai spus Bănel.

