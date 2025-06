Denis Drăguș schimbă echipa! Mutarea care îi poate revitaliza cariera. Unde va reveni tricolorul - Antena Sport

Denis Drăguş este aproape de un nou transfer. Atacantul lui Mircea Lucescu este foarte aproape de a schimba echipa înaintea noului sezon. Asta pentru că nu s-a acomodat deloc la Trabzonspor, echipă care l-a cumpărat vara trecută de la Standard Liege, în schimbul sumei de 1,7 milioane de euro.

Denis Drăguş nu s-a impus la Trabzonspor şi este aproape de a pleca. Următoarea destinaţie pare să fie tot Turcia. Echipa unde s-a simţit cel mai bine îl vrea înapoi. Este vorba despre Gaziantep.

Denis Drăguș, aproape de revenirea la Gaziantep

Denis Drăguș nu a reuşit să îşi câştige un loc de titular la Trabzon şi este aproape de a fi cedat. Fosta sa echipă, Gaziantep îl vrea pe tricolorul lui Mircea Lucescu, conform gaziantepinhabercisi. Sursa citată spune că negocierile sunt în plină desfăşurare. Ar fi vorba despre un împrumut pe un an al lui Denis Drăguș la fosta sa echipă.

Jucătorul român a avt parte de un sezon bun la Gaziantep şi şi-ar dori o revenire imediată la această echipă. Mai mult, evoluțiile de la Gaziantep i-au făcut pe cei de la Trabzonspor să plătească aproape două milioane de euro pentru a-l transfera pe jucătorul echipei naţionale. Sub comanda lui Marius Şumudică atacantul a marcat de 15 ori și a dat două pase decisive în 35 de apariții. Un sezon mai târziu, la Trabzonspor, Denis Drăguș a marcat de doar trei ori în 26 de meciuri.

Denis Drăguş, răspuns clar pentru Gigi Becali

Denis Drăguş şi-a decis viitorul. În urmă cu câteva zile, a refuzat-o pe FCSB şi spune că va rămâne în Turcia, la Trabzonspor. Asta deşi aa avut un sezon prost în Turcia şi şi-a pierdut locul de titular. “(n.r. De ce nu îţi doreşti să vii la FCSB?) Pentru că în momentul ăsta mă simt bine unde sunt, n-am avut în niciun moment gândul ăsta de a pleca. Nu sunt genul care atunci când nu merge bine să renunţ şi atunci vreau să mă impun. A fost un an greu, am fost accidentat, a fost o perioadă dificilă. Nu am discutat cu nimeni”, a spus Drăguş.