Cristiano Ronaldo şi-a lansat propriile modele de ceasuri. Cât costă accesoriile de lux ale fostului star de la Real Madrid - Antena Sport

Cristiano Ronaldo şi-a lansat propriile modele de ceasuri. Portughezul în vârstă de 39 de ani este un mare iubitor al ceasurilor de lux, motiv pentru care şi-a creat propriile modele. Firma care l-a ajutat pe fostul star de la Real Madrid în realizarea acestui proiect a creat un ceas aniversar şi pentru FC Barcelona.

Fostul atacant de la Real Madrid a colaborat în acest proiect cu Jacob & Co. Compania americană din Manhattan a fost înființată de designerul de bijuterii Jacob Arabo în anul 1986. Aceasta se ocupă de realizarea unor ceasuri de mână personalizate.

Cristiano Ronaldo şi-a lansat propriile modele de ceasuri. Cât costă accesoriile de lux ale fostului star de la Real Madrid

Şeful companiei americane este un mare fan al sportului. Jacob Arabo a colaborat în trecut cu Neymar şi Conor McGregor. De asemeenea, a realizat un ceas aniversar pentru FC Barcelona, cu ocazia împlinirii a 125 de ani de activitate a clubului.

Colecţiile lui Cristiano Ronaldo includ mai multe modele, iar preţurile sunt unele pe măsură. Prețurile ceasurilor din „Flight of CR7” încep de la 56.000 de dolari, iar cele din gama „Heart of CR7” au un preț de pornire de 28.000 de dolari. Acestea nu sunt primele produse care poartă semnătura fostului star de la Real Madrid. Portughezul a lansat şi parfumul „CR7 by Cristiano Ronaldo”, care este produs de Eden Parfums Ltd, o companie britanică cu sediul în Brighton. Maimult, atacantul a colaborat cu o fimă de șampon. „Clear Men Legend by CR7” este produsul de păr care îi poartă numele lui Ronaldo.

Ronaldo este cel mai bine plătit fotbalist din lume

Ronaldo este unul dintre cei mai bine plătiți sportivi, atât în fotbal cât şi în publicitate. Ronaldo colaborează cu Nike (25 milioane de dolari), Herbalife (25 milioane de dolari), DAZN (15 milioane de dolari), Altice (10 milioane de dolari), Armani (4 milioane de euro) și Clear Men (2 milioane de dolari). Fotbalistul în vârstă de 39 de ani are o avere estimată la 950 de milioane de dolari. De asemenea, atacantul este un colecționar înrăit de ceasuri de lux.