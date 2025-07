Jannik Sinner – Carlos Alcaraz LIVE SCORE (18:00), în finala masculină de la Wimbledon 2025 - Antena Sport

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz se vor întâlni în finala de la Wimbledon 2025, la puțin peste o lună de la meciul epic din finala de la Roland Garros. Atunci, spaniolul s-a impus după 5 ore și 29 de minute de joc, în ceea ce a devenit a doua cea mai lungă finală de Grand Slam din istorie.

Dacă Alcaraz mai are alte două titluri la All England Club, în 2023 și 2024, după finale în care l-a învins pe Novak Djokovic, Jannik Sinner nu are în palmares titlul de la Wimbledon.

Jannik Sinner – Carlos Alcaraz LIVE SCORE (18:00)

Jannik Sinner și Carlos Alcaraz sunt pregătiți să scrie un nou capitol al rivalității lor. Ultima oară, în urmă cu mai bine de o lună, Alcaraz câștiga o finală incredibilă la Roland Garros. 5 ore și 29 de minute a durat partida, câștigată în cinci seturi de iberic. Alcaraz a revenit de la 0-2 la seturi și a reușit să salveze în setul patru trei mingi de meci ale italianului.

Chiar dacă l-a învins pe Novak Djokovic în semifinale, în numai trei seturi, Jannik Sinner a recunoscut că nu se simte favorit în fața lui Alcaraz. Spaniolul are deja experiența celor două titluri de la Wimbledon, plus istoricul dintre cei doi. Alcaraz conduce cu 8-4 meciurile directe, ultimele cinci meciuri fiind câștigate de iberic. Sinner nu a mai câștigat în fața lui Alcaraz din toamna anului 2023, în semifinalele de la Beijing. Aceasta va fi a doua întâlnire dintre cei doi de la Wimbledon. În 2022, Sinner a câștigat meciul din optimile de finală cu 3-1 (6-1, 6-4, 6-7(8), 6-3).

We watched in awe in Paris. Now, the privilege is ours.#Wimbledon pic.twitter.com/fFXvoPRdSl

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025