Cum arată ceasul de 300.000 de euro al lui Cosmin Olăroiu. Românul nu s-a uitat la bani

Cosmin Olăroiu a trecut rapid peste despărțirea de selecționata Emiratelor Arabe Unite, iar tehnicianul român a fost prezentat oficial în calitate de antrenor al celor de la Al Jazira.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cosmin Olăroiu şi-a cumpărat ceas de 300.000 de euro. Cum arată bijuteria de lux

Sâmbătă, 27 iunie, tehnicianul a participat la prima acţiune ca tehnician al celor de la Al Jazira şi şi-a cunoscut lotul de jucători. Aici a surprins asistenţa, pentru că s-a prezentat purtând la mână un ceas de nu mai puţin de 300.000 de euro. Mai exact, Olăroiu a purtat un ceas marca Richard Mille RM 67-02.

Cosmin Olăroiu are un salariu uriaş la Al Jazira

Românul a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 și va încasa un salariu anual de aproximativ 5,2 milioane de euro, devenind unul dintre cei mai bine plătiți tehnicieni din Golf.

Cosmin Olăroiu ar avea o avere de 200 de milioane de euro

Cosmin Olăroiu ar fi ajuns să aibă în conturi nu mai puţin de 200 de milioane de euro. Banii sunt proveniţi din afacerile pe care le deţine în imobiliare, dar şi din restaurantele de top, pe care le are în Dubai – „Amelia” și „Amaru”.

„Nu sunt patron, sunt asociat. Nu mă ocup eu direct. Partenerii se ocupă. Iar în țară construiesc un complex de blocuri în apropiere de Obor”, a explicat tehnicianul, într-un interviu recent, publicat de GSP.