Cum a ajuns Cosmin Olăroiu să aibă în conturi "avere de 200.000.000 de euro" şi ce afacere deschide în Dubai - Antena Sport

Cum a ajuns Cosmin Olăroiu să aibă în conturi “avere de 200.000.000 de euro” şi ce afacere deschide în Dubai

Radu Constantin Publicat: 15 ianuarie 2026, 14:09

Cosmin Olăroiu, alături de Mohamed bin Zayed Al-Nahyan / Twitter SharjahFC

Cosmin Olăroiu ar fi ajuns să aibă în conturi nu mai puţin de 200 de milioane de euro. Anunţul a fost făcut de Mitică Dragomir, care a anunţat şi ce afacere deschide tehnicianul în Dubai.

Dumitru Dragomir, fost șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, a dezvăluit că Olăroiu a fost atât de mulțumit de profitul realizat cu restaurantele din Dubai încât ar fi decis să se asocieze din nou și să mai deschidă un alt restaurant, tot în Dubai.

„(n.r. – Ce salariu are Olăroiu la naționala Emiratelor?) După părerea mea, ia în jur de cinci milioane. (n.r. – Oli e un om bogat. Stă pe 100 de milioane?) Dacă nu i-a furat din ei, are cu mult peste 100 de milioane. (n.r. – Cam pe cât?) Cam pe la 200 de milioane de euro. Mai face acum un restaurant tare de tot, cu mari negustori, nu singur. (n.r. – În Dubai?) Da. Va fi la fel de tare ca Amelia aia. (n.r. – Dar acolo fac bani?) Acolo faci 50.000 de euro pe zi”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

Olăroiu deţine deja două restaurante în Dubai

Românul deține două restaurante de top în Dubai – „Amelia” și „Amaru”, alături de câțiva parteneri. „Nu sunt patron, sunt asociat. Nu mă ocup eu direct. Partenerii se ocupă. Iar în țară construiesc un complex de blocuri în apropiere de Obor”, a explicat tehnicianul, într-un interviu recent, publicat de GSP. Oli investește și într-un proiect imobiliar din București amplasat în zona Bucur Obor, una dintre cele mai active zone rezidențiale din capitală. „Am făcut investițiile și pentru că nu mă văd antrenând până la 80 de ani, cum o face Mircea Lucescu”, mai spunea Olăroiu.

