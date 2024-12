Edi Iordănescu, mesaj copleşitor pentru Generaţia de AUR a Stelei după moartea lui Duckadam: "Eroii mei pentru totdeauna" - Antena Sport

Fostul selecţioner Edi Iordănescu a postat, miercuri, în social media, un mesaj emoţionant adresat coechipierilor lui Helmut Duckadam.

El le cere acestora să se întâlnească mai des şi să petreacă timp împreună. “Nu uitaţi: vă aveţi unul pe celălalt. Aşa cum v-aţi avut mereu, aşa cum aţi demonstrat lumii că sunteţi cei mai buni ÎMPREUNĂ!, scrie Iordănescu pe Facebook.

“Helmut Duckadam a fost marele erou de la Sevilla, la fel cum pentru mine toţi coechipierii lui au fost şi vor rămâne totdeauna eroi. Această generaţie a adus glorie României şi a realizat ceea ce atunci părea imposibil. Iar acum şi pentru viitor, cred eu, imposibil de egalat! Dovadă stau realităţile fotbalului de azi.



Scriu aceste rânduri îndurerat. Şi din durere şi dragoste pentru ei vreau să transmit un mesaj tuturor coechipierilor lui Helmut Duckadam, eroii mei pentru totdeauna!

Am crescut printre picioarele lor, la propriu, şi la picioarele lor! Sunt sute şi sute de amintiri pe care le am cu ei, de la zilele copilăriei petrecute în Ghencea la antrenamente şi meciuri, până la nopţile din cantonamente, pentru că adoram să dorm acolo, lângă eroii mei. Să iau micul dejun lângă ei, de la 4, 5, 6 ani spre vacanţele şcolare pe care le-aş fi petrecut toate în jurul lor. Şi aşa am şi făcut!