"Era numărul 1" Mircea Lucescu, dezvăluiri despre cum a plecat Hagi de la Real Madrid: "Au trecut pe acolo Guardiola, Baggio, dar toată lumea vorbeşte de Gică" - Antena Sport

Gică mi-a spus cum l-am văzut. Gică a fost şi talent şi a însemnat tot ce înseamnă o echipă de fotbal. A plecat cu un temperament şi un talent deosebit. Şi-a construit cariera, din temperamentul acela a venit un caracter puternic. L-am simţit că poate să devină un jucător care poate să ducă mai departe absolut tot ce oamenii îşi doresc. A încorporat în el dorinţele tuturor suporterilor. Nu a dezamăgit niciodată”, a declarat Mircea Lucescu la lansarea cărţii lui Gică Hagi, care a avut loc la Academia de Ştiinţe Economice (ASE).

Gică Hagi, discurs uriaş la lansarea cărţii autobiografice

Gică Hagi a avut un discurs uriaş la lansarea cărţii autobiografice. Gică a dezvăluit care a fost secretul carierei sale impresionante. La lansarea cărţii autobiografice au fost prezenţi colegii din Generaţia de Aur, dar şi Mircea Lucescu. De asemenea, Hagi a dezvăluit şi motivul pentru care a decis să se retragă din fotbal.

„Am încercat să devin cel mai bun, nu ştiu dacă am devenit cel mai bun. De ce Drumul Meu? Pentru că am fost un copil de la Săcele care a iubit mingea. Am avut cei mai buni profesori care m-au ajutat, am devenit mai bun. Şi toţi colegii meci care au fost cu mine m-au ajutat să fiu mai bun. M-au ajutat, am realizat totul împreună. Echipa câştigă trofee, jucătorul face diferenţa. În drumul meu, de mic şi până în momentul de faţă, m-am întors la Constanţa.