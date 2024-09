"Eram filmat, mi-am pierdut cumpătul!" Momentul uluitor în care Ion Ţiriac s-a decis să le ofere olimpicilor români maşini de lux - Antena Sport

Ion Ţiriac a dezvăluit momentul genial în care s-a decis să le ofere olimpicilor maşini de lux. Miliardarul român a oferit detalii dintr-un episod petrecut în timpul Jocurilor Olimpice, episod despre care susţine că nu i s-a întâmplat în „70 de ani de sport”.

Ion Ţiriac i-a răsplătit pe toţi românii care au cucerit câte o medalie, la Jocurile Olimpice de la Paris. Acesta le-a oferit o maşină sportivilor, fiind răsplătită inclusiv Sabrina Voinea, după controversa din finala de la sol. Cei care au primit două medalii la Paris, cum s-a întâmplat în cazul lui David Popovici, au primit două maşini din partea miliardarului român.

Momentul genial în care Ion Ţiriac s-a decis să le ofere olimpicilor români maşini de lux

Ion Ţiriac a transmis că a trăit o bucurie peste măsură atunci când David Popovici a câştigat aurul, în finala de 200 de m liber. Acela a fost momentul când şi-a spus: „Îi dau o mașină omului ăsta mâine dimineață”, iar Elisabeta Lipă, care era alături de el, i-a transmis imediat: „Ai promis o mașină, dar nu poți să-i dai doar lui”, notează gsp.ro.

Miliardarul român s-a decis ulterior să-i răsplătească pe toţi sportivii români care cuceresc o medalie la Paris, fiind impresionat de performanţele acestora: „Le dau la toți, domne’. Să câștige încă 10 medalii sau 20 de medalii!”, a fost replica pe care i-a acordat-o ulterior Elisabetei Lipă.

„Eram cu doamna Lipă, eram cu doamna Potec și cu toată lumea la bazinul La Defense, ca să-l vedem pe domnul David Popovici. Aveam talangă (nr. acreditarea de acces). Aveam dreptul să mă duc. Numai la tenis n-am avut dreptul să mă duc. Dar, în rest, peste tot am avut dreptul. Nu, nu am avut dreptul să merg la tenis pentru că eu am o relație foarte fricționată cu domnul președinte.