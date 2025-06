Gică Popescu, atac fără milă la adresa tricolorului! Ce l-a nemulţumit la Andrei Raţiu: "Să înţeleagă" - Antena Sport

Mai mult, actualul preşedinte al celor de la Farul îi dă sfaturi lui Andrei Raţiu. I-a explicat că trebuie să îşi respecte sarcinile de joc abia apoi să urce în atac. „El trebuie să înțeleagă că, în primul rând, este fundaș dreapta. Dacă are capacitatea de a pleca în față din această poziție, e senzațional! Are tot ce-i trebuie pentru asemenea inițiative. Am remarcat însă numai faptul că, și cu Bosnia, și cu Austria, el a ales un plasament și o dinamică total diferite față de fișa postului. Calitate? Da! Barcelona! Dar ca să ajungi acolo trebuie să fii foarte disciplinat!”, a încheiat Gică Popescu..