Estavana Polman, "cucerită" de viața în România: "Incredibilă! Aveți de toate în București". Comparație inedită cu Olanda - Antena Sport

Deocamdată nu am găsit ceva care nu-mi place (n.r. în București). De fapt, ba da! Traficul e îngrozitor! Stau departe și mă trezesc la 6 dimineața. În mod normal fac jumătate de oră cu mașina, dar câteodată ajung să fac o oră și 40 de minute. E îngrozitor! În afară de trafic, îmi place totul aici„, a dezvăluit logodnica lui Rafael van der Vaart.

Rafael Van der Vaart a primit interzis la ţuică

Handbalista de la Rapid şi fostul jucător de la Real Madrid au oferit un dialog spumos, rememorând episodul în care olandezul a băut pentru prima dată ţuică, alături de români.

Estavana Polman a declarat că Rafael Van der Vaart nu va mai avea voie să mai bea pentru a doua oară ţuică. Fostul fotbalist de la Real Madrid a dezvăluit că a gustat din băutura cu specific românesc la un meci al lui Rapid, de handbal, iar ulterior, când a ajuns acasă, handbalista a fost cea care a observat că a consumat cam mult.

„Van der Vaart: „Da, îmi amintesc că am băut!”

Polman: „Nu! Eu îmi amintesc. Tu, nu!”

Van der Vaart: „Am fost la stadionul Rapid, am stat la lojă și am băut cu niște băieți grozavi. Apoi am ajuns acasă și ea a văzut pe fața mea că am băut cam mult.”

Polman: „Sufletul lui a rămas acolo, doar trupul a ajuns acasă! Data viitoare nu mai are voie”, se arată în dialogul spumos al celor doi, conform digisport.ro.