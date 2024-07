Florinel Coman a făcut show total la nunta lui Drăguş! A cântat "Made in România", iar invitaţii au "sărit cu banii" pe el - Antena Sport

Denis Drăguș nu și-a ascuns emoțiile în ziua nunții

Denis Drăguș nu și-a ascuns emoțiile în ziua nunții. Atacantul echipei naționale a vorbit deschis despre tot ceea ce simte în cea mai importantă zi din viața sa. După un EURO 2024 „de vis”, Denis Drăguș are un nou motiv de sărbătoare. Pe data de 10 iulie, acesta și-a programat atât nunta, cu frumoasa Vanessa, cât și botezul fetiței.

Înainte de startul petrecerii, Denis Drăguș a dezvăluit că această vară este „cea mai frumoasă din viața sa”. Acesta a vorbit și despre colegii de la echipa națională care au răspuns invitației, dar și despre selecționerul echipei naționale.

„Am emoții penru că e un moment special pe care nu îl trăiești în fiecare zi. Mă bucur că s-a întâmplat și că am făcut pas. Alături de ceea ce s-a întâmplat în vara asta, e cel mai frumos moment. E cea mai frumoasă vară din viața mea. E un sentiment unic, greu de descris.

Eu speram să schimb data nunții (n.r. râde). De accea nu am pregătit nimic, după meciul cu Olanda am început să ne pregătim. Nu am vrut să ne gândim la asta, ne-am gândit că o să mergem mai departe. Eu mai îmi doresc copii, îmi doresc și un băiat. Îmi doresc să fim cât mai mulți și sănătoși.

Am avut două perechi de nași. Cu Șumi am o relație specială, și el m-a ajutat foarte mult. Îi mulțumesc că e alături de mine.

Vom vedea cine e în formă azi. Vom da note după (n.r. râde). Mă bucur că îi am pe colegi alături, mai ales că a fost foarte din scurt. Mă bucur să am alături de mine oameni speciali. Au venit toți la care mă așteptam, nu m-a surprins nimeni. Sper să avem o seară frumoasă.

(n.r. Edi Iordănescu nu este aici) Din păcate, sau din fericire, selecționerul are nevoie de puțin timp pentru vacanță. Poate pentru unii a fost dificil să ajungă, a fost foarte din scurt. Fiecare are nevoie de o pauză”, a spus Denis Drăguș.