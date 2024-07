Denis Drăguş, nuntă de poveste cu superba Vanessa. Florinel Coman a avut o apariţie de 5 stele - Antena Sport

Galerie (36) Denis Drăguş, nuntă de poveste cu superba Vanessa. Florinel Coman a avut o apariţie de 5 stele Vanessa Drăguş, alături de Denis Drăguş / Instagram Denis Drăguş face o nuntă de poveste cu superba Vanessa. Florinel Coman a avut o apariţie de 5 stele. Mai mulţi colegi de la naţională au ţinută să fie alături de Drăguş în cea mai frumoasă zi din viaţa lui. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Denis Drăguş şu Vanessa au ales să facă nunta la scurt timp după ce România a fost eliminată de la EURO şu cu doar 4 zile înaintea nunţii lui Ianis Hagi. Denis Drăguş, nuntă de poveste cu superba Vanessa Denis Drăguş şi Vanessa nu au fac doar nuntă. Cei doi îşi botează a doua fetiţă, pe micuţa Derya-Sarah. La eveniment şi-au făcut apariţia mai mulţi colegi din naţionala României, iar Florinel Coman a atras toate privirile. Acesta a venit însoţiat de soţia, Ioana, dar şi de fetiţa lor. Coman a apărut într-un costum extrem de elegant şi a atras toate privirile. (VEZI IMAGINI DE SENZAŢIE ÎN GALERIA FOTO) Soţia lui Denis Drăguş, mesaj cu puternic impact emoţional pentru soţul său Vanessa Drăguş este una dintre cele mai frumoase soţii de fotbalişti de la EURO 2024. Cei doi au împreună două fetiţe: pe Gloria şi Derya. (VEZI IMAGINI DE SENZAŢIE ÎN GALERIA FOTO) Înaintea meciului cu Olanda, pe care România l-a pierdut, Vanessa i-a transmis un mesaj emoţionant soţului său. Aseară Portugalia s-a chinuit cu Slovenia, deci orice poate fi posibil. Doamne ajută să sărbătorim victoria. Anul trecut, de ziua mea a murit bunica mea şi am înmormânant-o de ziua lui Denis, au fost cele mai urâte zile ale noastre. I-am spus aseară că anul ăsta trebuie să fie cele mai frumoase zile ale noastre. I-am spus să câştige nu pentru noi sau pentru România, ci pentru copilul acela care nu visa să ajungă aici, să-l facă fericit pe acel copil„, spunea Vanessa Drăguş la acel moment, citata de news.ro. Reclamă

Denis Drăguş a început să plângă în timpul unui interviu, după România – Ucraina 3-0

Denis Drăguş a început să plângă în timpul unui interviu, după România – Ucraina 3-0. Un jurnalist turc i-a arătat imaginile emoţionante de la finalul meciului, în care viitorul jucător al lui Trabzonspor a fost surprins alături de familie. Drăguş şi-a îmbrăţişat fetele Gloria şi Derya, dar şi soţia Vanessa. Momentul i-a fost arătat pe telefon de ziaristul venit din Turcia, moment în care atacantul de 24 de ani a început să plângă. „Mi le poţi trimite acum?”, a fost prima reacţie.

„Este ceva extraordinar, un sentiment intens. Este tot ce am putut visa. Nu am cuvinte”, a mai spus Drăguş, înainte să fie întrebat despre numele uneia dintre fetiţe, Derya, un nume turcesc. „Nu am ştiu că voi ajunge în Turcia, atunci când eu şi soţia mea am luat decizia acestui nume”, a spus fostul jucător al lui Marius Şumudică.

Denis Drăguş a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, în România – Ucraina 3-0, meci ce ne-a adus aproape de optimile EURO 2024. Drăguş a marcat golul 3 şi a lansat acţiunea în urma căreia Răzvan Marin a înscris golul de 2-0.

