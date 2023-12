Gigi Becali a rămas fără combustibil la bolidul de lux! Imagini uluitoare cu patronul de la FCSB - Antena Sport

Reclamă

În momentul în care maşina sa era împinsă, Gigi Becali nu a rămas indiferent. Patronul de la FCSB s-a alăturat angajaţilor benzinăriei care îi duceau maşina către pompă.

Gigi Becali conducea un Rolls Royce Ghost Black Badge, din anul 2022, în momentul în care a rămas fără carburant. Maşina valorează peste 300.000 de euro.

Incidentul nefericit pentru milionarul din Pipera s-a petrecut în apropierea unei benzinării din zona Pipera.

Gigi Becali, reacţie după accidentul în care a ajuns cu bolidul în şanţ

Gigi Becali s-a ales cu o coastă fisurată după accidentul în urma căruia a ajuns cu bolidul în şanţ. Patronul a ajuns la Poliţie luni dimineaţă, la ora 3, pentru a fi testat antidrog şi alcoolemie.

„Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti.

Am băgat un corset şi am plecat. Acum mă întorc. Omul ăla a plecat de frică. S-a făcut că nu vede. Dacă n-ai bărbăţie… Pe vremea la Ceauşescu ne-am bătut vreo 5-6 inşi. Toţi au luat-o la fugă când a venit miliţia. Eu am stat pe loc. Mie mi-e ruşine să fug. Am bărbăţie. Asta-i virtute, este cadou. Nu pot să mă laud cu ce mi-a dat Dumnezeu cadou. Acum am o fisură, mi-am pus corset şi am plecat la sfinţire, la biserică. Fisura este la coastă. Nu este grav. Şi dacă e grav, dacă ai bărbăţie, suporţi şi durerea şi totul. Problema este că a venit din lateral. Eu eram în depăşirea lui când el a intrat în mine. Aveam două soluţii: instinctul este să intru în şanţ şi să distrugi maşina. I-a fost frică, îţi dai seama”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.