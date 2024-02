Ilie Dumitrescu a făcut dezvăluiri unice despre unica sa fiică: "A moştenit de la mine!" Ce studii are Mayra - Antena Sport

Reclamă

Toto e stilat, manierat, mereu atent, profesionist și el, contează mult educația. Eu mereu am avut chestia asta, am ținut ca ai mei copii să fie educați. Te ajută foarte mult în viață.

De aceea am și ținut să facă școala britanică. Pentru că acolo te formezi ca om, își poți alege materiile, te învață cum să-ți găsești drumul în viață, este foarte important.

Sunt mândru de toți copiii mei și mă bucur că am parte de ei”, a spus Ilie Dumitrescu, pentru digisport.ro.

Fiica lui Ilie Dumitrescu e de o frumuseţe răpitoare. Apariţie rară alături de tatăl ei

Fiica lui Ilie Dumitrescu este de o frumuseţe răpitoare! Aceasta a avut o apariţie rară alături de tatăl ei, în ziua în care a absolvit liceul. Fostul internaţional a fost alături de singura sa fiică, într-un moment special pentru ea. Mayra a urmat cursurile Şcolii Cambridge, din Bucureşti.

Mayra Daria este fiica pe care Ilie Dumitrescu o are din căsnicia cu Letiţia, care a durat din 1994 până în 2007.