Leo Grozavu şi-a făcut praf echipa! Cuvinte dure după înfrângerea cu Sepsi: "Am arătat debusolaţi" - Antena Sport

Leo Grozavu era extrem de nemulţumit după Sepsi-FC Botoşani 2-0. Moldovenii au rezistat o repriză, dar au primit două goluri în 10 minute şi au rămas pe loc de baraj. Situaţia este una extrem de dificilă înaintea ultimei etape din play-out.

Leo Grozavu şi-a atacat extrem de dur propria echipă după înfrângerea de pe terenul lui Sepsi. Botoşaniul e pe loc de baraj de menţinere în Liga 1 înaintea disputei cu Hermannstadt, din ultima rundă.

Leo Grozavu, atac dur la adresa jucătorilor

Leo Grozavu şi-a ieşit din minţi după înfrângerea cu Sepsi. Spune că şi-a simţit echipa debusolată la meciul cu Sepsi. „Explicaţiile e greu să le găsesc acum. Am pierdut jocul la determinare nu la altceva. Nu am arătat ca o echipă care vrea să se salveze. Trebuia să facem altceva. Nu a funcţionat nimic din ce am încercat să facem. Sunt puţin dezamăgit, dar mai e o etapă. Am arătat debusolaţi. Nu ne-a surprins cu altceva Sepsi în afară de agresivitate. Jucătorii noştri nu au fost pregătiţi mental. Am pierdut multe puncte aiurea, pe greşelile noastre”, a spus Grozavu, la finalul meciului cu Sepsi, conform digisport.ro.

Grozavu nu îşi explică nici acum înfrângerile din play-out. Botoşaniul ar putea chiar să retrogradeze direct dacă ar pierde în ultima etapă, cu FC Botoşani şi dacă Unirea Slobozia o bate pe Sepsi. „Am pierdut multe puncte în acest play-out. Cu Arad, apoi cu Oţelul, apoi cu Slobozia. Noi suntem principalii vinovaţi. Mai e o partidă. Trebuie cineva să retrogradeze şi cineva să se salveze. Ne rămâne să demonstrăm pe teren că merităm să rămânem în prima ligă cu baraj sau fără baraj”, a mai spus Grozavu, conform sursei citate.

În ultima rundă, partidele care vor decide echipa care va retrograda direct, dar şi formaţiile care vor disputa un baraj de menţinere, se vor disputa de la aceeaşi oră. Gloria Buzău este retrogradată deja, din punct de vedere matematic.