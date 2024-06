Larisa Iordache s-a cununat civil cu Cristian Chiriţa: "Mi-am păstrat şi numele, soţul meu a vrut să fie totul legal"! - Antena Sport

Larisa Iordache s-a cununat civil cu Cristian Chiriţa. Nici ploaia, nici vântul nu i-au dat peste cap cununia civilă Larisei Iordache. Ea, soţul Cristian Chiriţa şi invitaţii au improvizat în timpul evenimentului de la Snagov.

Larisa Iordache nu s-a supărat că în ziua cununiei civile a plouat. E convinsă că îi va aduce belşug. (VEZI IMAGINI EMOŢIONANTE ÎN GALERIA FOTO)

Larisa Iordache s-a cununat civil cu Cristian Chiriţa

„Ploaia înseamnă belșug, așa se zice din bătrâni. Eu consider că această ploaie a fost un mod ca mama mea să își facă prezența. Eu am simțit-o alături de noi. Îi plăcea mult viața, ne anima pe toți.

Nu am ales eu această dată. A ales-o soțul meu. Amândoi am avut emoții. De la începutul relației am vorbit și am zis să ne transmitem fiecare dorință, fiecare gând. Eu sunt foarte fericită, îmi place această vreme. A fost surprinzător.

Sunt diferite emoțiile față de Jocurile Olimpice, aici a fost un sentiment unic, n-am mai trecut prin așa ceva. A fost ceva nou, foarte frumos. Mă bucur că formăm o familie din acest moment.

Urmează o petrecere alături de invitații noștri faini. Ne vom distra pe cinste! Ne dorim foarte mult să mărim familia, dar vom lua totul pas cu pas. N-a fost foarte greu să aleg rochița. Am avut câteva variante la dispoziție. Mi-am păstrat și numele, soțul meu a vrut să fie totul egal”, a spus Larisa Iordache.